8. İnovasyonda Kadın Programının ödül alan projeler açıklandı

Kadın ve Demokrasi Vakfı'nın (KADEM), 2015'ten beri, "Bir Fikrim Var" diyen kadın girişimcilerin yeteneklerini artırmak ve nitelikli istihdam oluşturma potansiyelini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği "İnovasyonda Kadın Programı"nın 8. dönem kazananları bugün Sheraton Grand Ataşehir'de açıklandı.

KADEM İnovasyonda Kadın kampına katılan girişimci kadınlara, profesyonel bir ekip tarafından, şirket kurma ve projelerini geliştirme sürecinde ihtiyaç duyabilecekleri eğitimler verildi. Kamp sonunda 31 girişimci kadının projeleri hakem heyetinin değerlendirmesi ile seçildi. İki ayrı kategoride seçilen 6 başarılı girişimci kadına toplamda 1 milyon TL ödüle layık görüldü. SABAH'ın medya sponsoru olduğu programın ödül töreninde başarılı olan girişimci kadınlara ödüllerini, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, İstanbul Valisi Davut Gül ile KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar verdi.

SÜMEYYE ERDOĞAN BAYRAKTAR: "İNOVASYONDA KADIN PROGRAMI"NI 'STRATEJİK BİR HAMLE' OLARAK GÖRÜYORUZ"

KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar konuşmasından Lübnan'da telsizlerin ve çağrı cihazlarının infilak ettirilmesi yoluyla düzenlenen suikastlara değindi. Filistin'deki soykırıma benzer olarak insanları hedef alan bu saldırıların, ülkelerin teknoloji alanında söz sahibi olmalarının ve bağımsızlaşmalarının ne denli önemli olduğunu gösterdiğinin altını çizdi.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Türkiye'nin, 'Millî Teknoloji Hamlesi' ile bu alanda ciddi bir ilerleme kaydettiğini belirterek, "Filistin'de masum insanların, bebeklerin artık teröristlermiş devlet tarafından her gün öldürüldüğünü görüyoruz. Ve yine Lübnan'da aynı devlet tarafından insanların ceplerindeki cihazların patlatıldığını gördük. Bu tür mağduriyetler her alanda bağımsız ve güçlü olan devletlerde kolay kolay yaşanmıyor. İşte o yüzden Türkiye'de bağımsızlaşma anlamında teknolojide de inovasyonda da her alanda söz sahibi olma anlamında ciddi bir hamle gösteriyor. Milli Teknoloji hamlesi adında ciddi bir ilerleme yaşanıyor. Bunun gibi daha nice örnek sayabiliriz. Bu bağlamda KADEM olarak biz de "İnovasyonda Kadın Programı"nı 'stratejik bir hamle' olarak görüyoruz" dedi.

"KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN DESTEKLENMESİNDE ÖNCÜ MARKALARDAN BİRİ OLMAK İSTİYORUZ"

Sümeyye Erdoğan Bayraktar sözlerine şöyle devam etti: "İnovasyonda kadın programımıza bugüne kadar 2700 kadın başvurdu. 235'den fazla kadın girişimci kamplarımıza katılarak eğitimler aldı. Kamplar sonunda ödüle hak kazananlar arasında 16 kadın kendi şirketini kurdu. Bizler kadınların yer almadığı bir inovasyon ekosisteminin eksik kalacağını düşünüyoruz. Ve bu büyük değişime sadece uyum sağlamakla yetinmeyip, aynı zamanda dönüşümün aktörü ve yönlendiricisi olmamız gerektiğine inanıyoruz.

Bilimden teknolojiye, sanattan sanayiye, pek çok sektörde çeşitlilik artarken, girişimcilik de bu zenginlikten payını alıyor. İş dünyasında fikir gücünü öne çıkaran yenilikler, inovasyonla değer kazanıyor. KADEM olarak, sürdürülebilir büyüme için kadın girişimciliğini teşvik etmeyi ve kadınları inovasyon süreçlerine daha fazla dâhil etmeyi amaçlıyoruz. İnovasyonda Kadın Programı'nı, bir sosyal sorumluluk projesinin ötesinde, Türkiye Yüzyılı vizyonu için stratejik bir uygulama olarak görüyoruz. 'İnovasyonda Kadın' çalışmamız, 8. dönemimizde İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından 'Güdümlü Proje' olarak onaylandı. Yani projemiz, 'program' statüsüne kavuştu. İnovasyonda Kadın Programımızın büyüyerek, zenginleşerek uzun yıllar devam etmesini, kadın girişimciliğinin desteklenmesinde öncü markalardan biri olmasını diliyorum."

SABAH'A KATKILARINDAN DOLAYI PLAKET VERİLDİ

KADEM, SABAH Gazetesi'ne programın medya sponsoru olduğu ve sunduğu katkılardan dolayı plaket verdi. Sabah Gazetesi Muhabiri Fatma Damla Kayayerli SABAH'ı temsilen plaketi aldı.

"MİNİ DRONLARI ELE GEÇİRMEYE YÖNELİK SİNYALLER ÜRETİYOR"

Birincilik ödülünü alan Merkür Savunma projesi ile katılan Melike Bağcı, SABAH'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İnsansız hava araçlarının güvenliği üzerine araştırmalar yapıyorduk. 2023 yılında yaptığımız araştırmalarda mini dronelarla yapılan saldırıların Ukrayna-Rusya savaşında askeri personele ve askeri araçlara can ve mal kaybına neden olacak şekilde zarar verdiğini gördük. Bunları önlemek için de giyilebilir konsepte bir ürün gerçekleştirdik. Bu sistem insansız hava araçlarını tespit edip onlara karşı karıştırma, aldatma ve onları ele geçirmeye yönelik sinyaller üretiyor. Askeri Personelin bir kilometre menzilde operasyon sahasında güvenliğini sağlamayı hedefliyor. Savunmada dışa bağımlılığın azaltılması çok önemli. Bizim de üzerimize düşeni yapmamız gerektiğini düşünerek bu yola baş koyduk."

"KARBON EMİSYONUNU AZALTACAĞIZ"

Birincilik ödülünü Helios Bilim ve Teknoloji projesiyle alan Gizem Uysal, SABAH'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Endüstriyel böcek ağızlarından karbondioksiti yakalayabilen ileri teknolojik bir malzeme. Bu malzemeyi geliştirdik. Bu malzeme ile iklim değişikliklerine yönelik adımlar atıyoruz. Karbon emisyonunu azaltacağız. Hepimizin projeleri çok kıymetliydi ama ödül alınca çok heyecanlandım."

ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLEN PROJELER

Ön Kuluçka kategorisinde ödül alan girişimciler ve projeleri:

• Birincilik ödülünü Merkür Savunma projesi ile katılan Melike Bağcı kazandı. Bağcı, 225 bin TL'lik birincilik ödülünü Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu'nun elinden aldı. Bağcı'nın geliştirdiği proje ile; savunma alanında siber güvenlik, bilgi güvenliği, sinyal istihbaratı, elektronik harp, insansız hava araçları ve diğer otonom araçların güvenliği ve düşman unsurlarca yapılabilecek saldırıların önlenmesine yönelik giyilebilir 'drone savar' ürünleri geliştirmek.

• İkincilik ödülünü HER projesi ile katılan Selen Tavtın kazandı. Tavtın, 175 bin TL'lik ödülünü KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın elinden aldı. Tavtın'ın geliştirdiği proje ile; BioCell teknolojisi yardımı ile dericilik sektörü için, geri dönüştürülebilir, döngüsel ve sürdürülebilir; sıfır atık ve doğal dokusuyla deriye benzer biyomalzeme üretimini hedeflenmekte.

• Üçüncülük Ödülünü ise Palgae projesi ile katılan Eylül Er kazandı. 100 bin TL'lik üçüncülük ödülünü İSTKA Genel Sekreteri Ziya Taşkent'in takdim ettiği Eylül Er, geliştirdiği projeyle; alg bazlı, karbon emisyonu düşük, biyobozunur ve doğa dostu biyohammadde üreterek kullanılan elastik ambalajlamaların toprakta mikroplastik oluşturmasının önüne geçmeyi amaçlıyor.

Kuluçka kategorisi ödül alan girişimciler ve projeleri:

• Birincilik ödülünü Helios Bilim ve Teknoloji projesiyle katılan Gizem Uysal kazandı. Uysal'a 225 bin TL'lik birincilik ödülünü İstanbul Valisi Davut Gül verdi. Uysal'ın tarım teknolojileri ile çevre teknolojileri alanında geliştirdiği Helios projesi ile; ileri teknolojik malzemeler kullanarak havadan karbon yakalayıp, bu karbonu seralarda tarımsal verimliliği artırma yönünde kullanılması hedeflemekte.

• İkincilik ödülünü Advoard Robotics projesi ile katılan Pınar Oğuz Ekim kazandı. Ekim'e 175 bin TL'lik ödülünü KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan verdi. Ekim, otonom araç teknolojileri ve yapay zekâ lojistik teknolojileri alanında geliştirdiği Advoard Robotics ile; Birbirinin konum ve rota bilgisinden haberdar olarak, iş birliği içinde hareket eden, tamamen otonom mobil filo robotları ve yazılımları geliştirmekte.

• Üçüncülük ödülünü ise BIOPROBIF projesi ile Havva Bozkurt kazandı. Bozkurt, 100 bin TL'lik üçüncülük ödülünü İSTKA Genel Sekreteri Ziya Taşkent'in elinden aldı. Bozkurt'un tarım ve gıda teknolojileri alanında geliştirdiği BIOPROBIF projesi ile; Probiyotik (probif) bakteri tabanlı yenilenebilir gıda ambalajı biyoplastik ürünlerin kullanımı ile plastik atıkları ve karbon emisyonunu azaltacak alternatif bir ürün geliştirilmesi hedeflenmekte.