Başkan Erdoğan ABD’de sevgi gösterileriyle karşılandı

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisini bekleyen kalabalık tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı. Özel uçak "CAN" ile Türkiye saati ile 23.57'de John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na inen Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal karşıladı. Havaalanından Türkevi'ne geçen Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, burada ellerinde Türk bayraklarıyla bekleyen coşkulu bir kalabalık sevgi gösterilerinde bulundu. Erdoğan çifti, burada bir süre vatandaşlarla sohbet etti.Erdoğan'ın ABD'deki programı ise oldukça yoğun. Erdoğan'ın ilk olarak Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti. Görüşmede İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamların bölgesel ve küresel barışa zarar verdiğini belirten Erdoğan, insan hakları ile uluslararası hukuk ihlallerine artık bir 'dur' denmesi gerektiğini vurguladı. Erdoğan, bunun için dünya devletlerinin hep birlikte barış odaklı hareket etmesi halinde İsrail'in durmaya mecbur kalacağını kaydetti. Bir çok hükümet ve devlet başkanı ile görüşme yapacak olan Erdoğan daha sonra Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç'le de bir araya geldi.Ayrıca Türkevi'nde düşünce kuruluşu temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısına katılan Erdoğan, ardından Rockefeller Plaza'da Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nce (TASC) düzenlenen akşam yemeğine iştirak etti. İş insanlarıyla bir araya gelen Erdoğan, ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hacminin yakalanması hedefine vurgu yaptı.BM Genel Kurulu görüşmelerinin 79'ncusu bugün 190 ülkeden üst düzey katılımın sağlandığı "Geleceğin Zirvesi" ile başlıyor. Yarın gerçekleştirilecek Genel Kurulu toplantısında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan üçüncü sırada söz alacak. 14'üncü kez Genel Kurul'a hitap edecek olan Erdoğan'ın öncelikli mesajı, İsrail'in Filistin'e yönelik zulmü olacak. BM Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta geniş önlemleri alındı. BM'ye giden birçok yol araç trafiğine kapatıldı.Türkevi'nin önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sevgi gösterileriyle karşılayan vatandaşlar SABAH'a konuştu:Her zaman olduğu gibi bu sene de Birleşmiş Milletler toplantısı için buraya gelen Sayın Cumhurbaşkanımızı karşılamaya geldik. Ben Los Angeles'tan geldim. Buraya yaklaşık 5 saatlik bir uçuş yaptık. Ama hiç önemli değil. Cumhurbaşkanımız Çin'de de olsa oraya da giderdik. Çok gurur duyuyoruz, onu heyecanla bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın mesajlarının çok dikkatli dinleneceğine eminiz.Ben 54 senedir buradayım. En eski Türklerdenim. Sayın Cumhurbaşkanımızı da 2000 senesinden beri tanıyorum. Buraya her geldiğinde gelip karşılıyoruz. Çok mutlu oluyoruz, iftihar ediyoruz. Buraya kendisine 'hoş geldiniz' demeye geldik. Vatanımızı da çok özlüyoruz. Tüm milletimize selamlarımızı sevgilerimizi iletiyoruz.2 yıldır burada yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız buraya ne zaman gelse heyecanlanıyoruz. Coşkuyla karşılamak için buraya geldik. Burada Pakistanlı bir kardeşimizle de tanıştık. O da Cumhurbaşkanımızı çok seviyor. Geleceğini duyunca bizimle buraya geldi.