Erdoğan BM’de reform çağrısına öncülük etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır her platformda dile getirdiği "Dünya 5'ten büyüktür" söylemi uluslararası ilişkilerin en önemli maddelerinden biri haline dönüştü. 2016 yılından bu yana Birleşmiş Milletler sisteminin değişmesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan son olarak önceki gün BM 79. Genel Kurulu'nda da söylemini sürdürdü. Türkiye'nin bu çıkışı Genel Kurul'a damgasını vurdu. Dünya barışını koruma amacıyla oluşturulan Birleşmiş Milletler ve ona bağlı kuruluşlar ne Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki sivil can kayıplarına ne de İsrail'in saldırıları sebebiyle Gazze'de ortaya çıkan insani krize çare olabiliyor. Fransa, İtalya ve Hindistan'ın da içinde yer aldığı birçok ülkenin lideri, uluslararası örgütlerde "adil düzen" ve "yenilenme" çağrıları yaptı.Reform olmazsa parçalanma kaçınılmaz. Küresel kurumların meşruiyeti, itibarı ve etkisi azalır.Reformu önyargısız bir şekilde tartışmaya açığız ama bazılarını daha iyi temsil etmeye değil. Herkesi temsil etmeye hizmet eden bir reform istiyoruz.BM Şartı'nın mevcut hali, insanlığın acil sorunlarından bazılarını ele almakta başarısız.İnsanlığın başarısı, savaş alanında değil, küresel barış ve kalkınma reformu için kolektif gücümüzde yatmaktadır.BM Geleceğin Zirvesi'nin stratejik hedeflerinden biri kapsamlı dünya düzeni.BM reformu birkaç ülkenin gücünü artırmak yerine küçük ve orta ülkeler de dahil tüm ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamakla ilgili olmalı.Uluslararası kurumlarda acil reformlar talep ediyoruz.Yeni uluslararası düzen inşa edilmeli.Konsey, 5 ülkeden oluşan özel bir kulüp olmaya devam edemez.Biden geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Afrika ülkeleri gibi yeterince temsil edilmeyen bölgelerin dahil edildiği reform taahhüdünde bulunmuştu.Başkan Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde dünya liderlerini art arda kabul etti. Önceki akşam Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'le bir araya gelen Erdoğan, "Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabını hediye etti. Erdoğan dün de Ukrayna Başbakanı Volodimir Zelenski, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve Gine Bissau Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo'yla ikili görüşme yaptı. Erdoğan, Zelenski'yle görüşmesinde Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve barış çabalarının devamına vurgu yaptı. Meloni'yle görüşmede de Ukrayna ve Ortadoğu'nun durumu ile iki ülke ticari ilişkileri ele alındı.Başkan Erdoğan'ın BM 79. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "İnsanlık ittifakı, Netanyahu ve cinayet şebekesini Hitler gibi durdurmalı" sözleri yabancı basında geniş yer buldu.İngiliz Reuters haber ajansı, Batı dünyasının değerlerinin Gazze'de öldüğü değerlendirmesini, haber başlığında kullandı. Haberde, İsrail'in durdurulması için "insanlığın ittifakı" çağrısı yapıldığı kaydedildi.İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberinde Erdoğan'ın İsrail'i bölgeyi savaşa sürüklemekle suçladığı vurgulandı.Al Jazeera, Erdoğan'ın "BM ve Batı değerlerinin Gazze'de öldüğü" ifadesini haber başlığına taşıdı.Amerikan CNN televizyonu, Erdoğan'ın "Gazze'de sadece çocuklar ölmüyor; BM sistemi de ölüyor, hakikat ölüyor" sözlerini haberine taşıdı.Bloomberg televizyonu, Erdoğan'ın konuşmasını videolu olarak internet sitesine koydu.İspanya devlet televizyonu RTVE haberinde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'yu Hitler'e benzeterek BM'den onu durdurmasını istedi" denildi.Fransız L'Humanite gazetesi, Erdoğan'ın BM sisteminin "işlevsiz bir yapı" haline geldiğine dikkati çektiği sözlerini haberine taşıdı.İtalyan La Repubblica, Erdoğan'ın BM'deki hitabında,Ortadoğu'da yaşananlar karşısındaki "kayıtsızlık ve suç ortaklığı nedeniyle Batı'nın değerlerinin öldüğüne" dikkati çektiğine vurgu yaptı.Yunan devlet televizyonu ERT ve Yunan gazetesi Ta Nea da "Erdoğan'ın büyük meydan okuması" başlıklarını kullandı.BaşkanErdoğan, NBC News kanalından Keir Simmons'a verdiği röportajda, Gazze'deki İsrail katliamlarına vurgu yaparak, "1947'li yıllardan alın ve bugünlere kadar Filistin'in topraklarını kaybede kaybede bugünlere geldiğine bakın. Burada acaba ne kadar Filistinli şehit edildi? Ne kadar Filistinli öldürüldü? Bunun perde arkasını incelediğimizde durum çok farklı yerlere ulaşır. Biz teröristlere karşıyız. Fakat Hamas'ı iyi tanıyan liderlerden biriyim. Hiçbir zaman ben Hamas'a terör örgütü demedim. Zira Hamas, topraklarını koruma gayreti içerisinde olan bir direniş grubudur. Böyle bir direniş grubuna ben nasıl olur da terör örgütü derim" dedi.EmineErdoğan, Türkevi'nde insan hakları savunucusu Malcolm X'in kızı Ilyasah Shabazz'ı kabul etti. Görüşmede, Emine Erdoğan, Shabazz'a, babası Malcolm X'in özgürlük, eşitlik ve adalet için verdiği mücadelenin, tüm dünyada haksızlığa karşı mücadelelere ilham kaynağı olduğunu söyleyerek "Malcolm X'in mücadelesi Türkiye'de Şule Yüksel Şenler'in insan hakları ve adalet mücadelesiyle benzerlik taşıyor. Bu ruh dünyaya örnek olmalı" dedi. Görüşmede Şenler'in adını yaşatmak üzere kurulmuş vakıfla ortak çalışmalar yürütülmesi konusu ele alındı.EmineErdoğan, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen "Afrika'nın Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni" ile "Afrika Yemek Kültürü" kitabının tanıtımı programlarına ev sahipliği yaptı. First lady'lerin katıldığı programda konuşan Emine Erdoğan "Afrika'nın kendine has mutfak kültürü başlı başına dikkate değer bir hazine olarak karşımıza çıkıyor. Sofra, Türkiye'de ve dünyanın değişik kültürlerinde olduğu gibi Afrika kıtasında da farklılıkları ahenkle bir araya getiren muhabbet ve afiyet noktası mahiyetinde. 'Afrika Yemek Kültürü' kitabının ilk baskısını 2019 yılında çıkardık. Bu genişletilmiş versiyonda tarif sayısını neredeyse iki katına çıkartarak 110'a yükselttik. Bu süreçte Osmanlı mutfağının pişirme teknikleri ve şifa reçetelerinin de Afrika lezzetlerini etkilediğini gördüm" dedi.Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Türkevi'nde Kadın ve Demokrasi Vakfı'nın (KADEM) kadın sergisini gezdi.