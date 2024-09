Kırıkkale’de amatör kulüplerin sorunları görüşüldü

Kırıkkale Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF), amatör kulüplerin sorunlarına çözüm aramak ve sporun geleceğini şekillendirmek adına önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Kırıkkale Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Belediye Başkan Yardımcısı Recep Sefer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş, ASKF Başkanı Sırrı Zengin ve çok sayıda amatör kulüp temsilcisi katıldı.

Her Yıl 2.500 Gencimizi Sporla Buluşturuyoruz

ASKF Başkanı Sırrı Zengin, konuşmasında amatör sporun Kırıkkale'deki gelişimine dikkat çekerek, yürüttükleri projelerle her yıl binlerce çocuğu spora kazandırdıklarını belirtti. Zengin, "İki yıl önce başlattığımız 'Spor Olsun' projesi ile yılda 2.500 genci yetiştirmeye çalışıyoruz. Amacımız, sporun her branşını destekleyerek Kırıkkale'deki spor kültürünü ileri taşımak" dedi.

Mücadelemiz Devam Edecek

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş de konuşmasında, Türk sporunun güçlenmesi için amatör kulüplerin büyük önem taşıdığını vurguladı. Güneş, "Her yıl daha fazla kulüp ve sporcu ile büyüyoruz. Mücadelemiz devam edecek ve attığımız tohumların meyvelerini hep birlikte toplayacağız" dedi.