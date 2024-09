Türkevi, diplomasının merkezi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ABD'deki ziyaretleri sırasında New York'ta bulunan Türkevi bir kez daha diplomasinin merkezi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya, İtalya, Yunanistan, Lübnan, Pakistan, Irak, Ermenistan, Arnavutluk başbakanları, Ukrayna, Sırbistan, İran, Gine Bissau cumhurbaşkanları, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Kuveyt Veliaht Prensi ile görüştü. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı da Erdoğan'ın kabul ettiği isimler arasındaydı. Görüşmelerde ana gündem 'Gazze' oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan muhataplarına İsrail'in katliamlarının durdurulması için yapılması gerekenleri anlattı. Erdoğan, ABD'den ayrılmak üzere Türkevi'nden çıkarken Ahıska Türkleri tarafından uğurlandı. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğu'nun bulunduğu Türkevi binası, 20 Eylül 2021'de açılışının ve hizmete girmesinin ardından faaliyetleri ve ev sahipliği yaptığı etkinliklerle New York'ta dikkatleri üzerine çekti.Öte yandan farklı ülkelerden yaklaşık 5 bin basın mensubunun izlediği BM Genel Kurulu'ndaki yaklaşık 40 dakikalık konuşmasının büyük bir bölümünü işgalci İsrail'in Filistin topraklarındaki katliamlarına ayıran Başkan Erdoğan'ın "Netanyahu, Hitler gibi durdurulmalı" sözleri, 77 ülkede manşetlere taşındı.