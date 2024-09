Adana’da festival bereketi

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST için otellerde doluluk yüzde 100'e ulaşırken festival, esnafa da can suyu olacak. Adana Havalimanı'nda ziyaretçiler için lezzet şöleni de yaşanacak. 'ESNAFA CAN SUYU OLACAK'Kebapçılar ve tatlıcılar başta olmak üzere birçok esnaf festival alanında stant açarak Adana lezzetlerini ziyaretçilere sunacak. Kebapçı esnafından Yaşar Aydın, "Bu festival esnafa bir can suyu olacak. Bizler hazırız. Adana lezzetlerini ziyaretçilere sunacağız. Ekim ayı esnaf için güzel geçecek. Önce TEKNOFEST, ardından da Lezzet Festivali düzenlenecek" dedi.Tatlıcı esnafından Zeynep Geyik ise TEKNOFEST alanında tescilli 'Adana Bombası' tatlısıyla hizmet vereceklerini anlatarak, "Tescilli ürünümüz ile festival alanında ziyaretçilere tatlı ziyafeti sunacağız. Gerçekten TEKNOFEST esnafa can suyu olacak. Heyecanla festivali bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Otelci Savaş Yükselyalçın da doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaştığını belirterek, "Bizim otelimizde doluluk yüzde 100'e ulaştı. Bizler festivalden memnunuz. Sektördeki diğer otelcilerle de görüştük ve çoğu otel tamamen dolmuş. Çok mutlu olduk" diye konuştu.Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda gerçekleştirilecek olan dev organizasyon ile yarışmacı sayısından toplam ödül miktarına kadar birçok yeni rekora imza atılacak. TEKNOFEST bu yıl 788 bin 161 takım sayısı, 1 milyon 630 bin yarışmacı başvuru sayısı ile yeni bir rekora imza atarken ziyaretçilerle birlikte bu sayının 5 milyona ulaşması bekleniyor. Bu sene yarışmalarda dereceye girenlere toplamda 30 milyon lira ödül ve 55 milyon liranın üzerinde malzeme desteği sağlanacak. Geçen yıl 13 milyon liranın üzerinde ödül, 30 milyon liranın üzerinde malzeme desteği verilmişti. Yarışmalar bu yıl 49 ana kategori ve 127 alt kategoride düzenlenecek. Geçen yıl 41 ana yarışma ve 102 alt kategori gerçekleştirildi. Dev organizasyonun bu yıl öne çıkan kategorileri arasında, 'Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması', 'Çip Tasarım Yarışması' ve 'Dikey İnişli Roket Yarışması' da yer alıyor. Teknoloji yarışmalarının yanı sıra hava gösterileri, konserler, söyleşiler ve çeşitli etkinlikler de Adana'da teknoloji tutkunlarıyla buluşacak. Dünyanın en büyük teknoloji festivali olan TEKNOFEST, geçen yıl toplamda 4.5 milyondan fazla vatandaşı ağırlayarak rekor kırmıştı.