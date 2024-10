AK Parti’nin Türkiye buluşmalarında 5 tespit

AK Parti kadroları, bakanlar ve milletvekilleri, 8. Büyük Olağan Kongre'ye zemin oluşturacak buluşmalar kapsamında toplumun tüm kesimleriyle bir araya geliyor. Her ilin ilçeleri de ziyaret ediliyor halkla birebir iletişim kuruluyor. Her ilin gelir kaynağı vatandaşın uğraşı ne ise o alanla ilgili çalışanlarla bir araya gelinerek sorunları talepleri not ediliyor. Fabrikalarda teşvik ve sübvansiyonlar anlatılırken, gençlere eski ve yeni Türkiye karşılaştırması yapılıyor. Bir araya gelinen STK'lara ekonomi başta olmak üzere toplumu hedef alan manipülasyon ve dezenformasyonların aslı anlatılıyor. Yaz boyunca sürdürülen 'Türkiye Buluşmaları'na ilişkin değerlendirmeler de dikkat çekiyor. Bu kapsamda Türkiye buluşmalarının ilk çıktıları sahada esnaf ve ticaretle uğraşan kesimin ekonomik programa olan güvenini de ortaya koydu. Vatandaş ekonomik programa güveniyor, ilk verilerin olumlu yansımalarıyla birlikte biraz daha sabrederek programın sonuçlarını birlikte görmek istiyor. Bu kapsamda seçim döneminde seçmenin ekonomi üzerinden gösterdiği direncin büyük ölçüde aşılmış olduğu gözlemlendi.