Bedeli ne olursa olsun Türkiye gibi onurlu durun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis Genel Kurulu'nda konuştu.İsrail, bir yandan Gazze'de soykırım yaparken, bir yandan Lübnan'a terör saldırıları yaparken, aynı anda bölge ülkelerini de kendi ateşine çekmek için her türlü provokasyonu deniyor. İşgal, terör, saldırganlık hemen yanı başımızdadır. Karşımızda hukukla mukayyet bir devlet değil, kandan beslenen, işgalle semiren bir katil sürüsü var. Gazze'de 42 bin insanı katleden İsrail, dünyadan gerekli ve yeterli tepkiyi almamakta. Ne yaparsa yapsın İsrail, er ya da geç durdurulacak. Kendini dev aynasında gören Hitler nasıl durdurulduysa, Netanyahu da öyle durdurulacak. 'Vaat edilmiş topraklar' hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin, tamamen dini bir fanatizm ile Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer bizim vatan topraklarımız olacaktır. Birileri ısrarla görmek istemese de Netanyahu hükümeti, Anadolu'yu da içine alan bir ham hayal kurmakta, ütopya peşinde koşmakta, bu niyetlerini de çeşitli vesilelerle ifşa etmektedir. Vatanımız, milletimiz, bağımsızlığımız için bu devlet terörüne elimizdeki her imkânla karşı duracağız. Bedeli her ne olursa olsun, Türkiye, İsrail'in karşısında durmaya, dünyayı da bu onurlu duruşa çağırmaya devam edecektir. İnsanlık cephesinin kurulması için elimizden geleni yapacağız.İsrail'i uyarıyorum. Lübnan'a kara harekâtının sonuçları, geçmişteki işgallerine benzemeyecektir. Dünyadan yalıtılmış bir Gazze savunması ile Lübnan'ın savunması aynı olmayacaktır.Suçlu ile masum birbirinden ayırt edilmezse suçlu elini kolunu sallayıp gezerken, masum cezalandırılırsa adalet ve devlet sarsılır, milletin bekası tehlikeye girer. Kolluk kuvvetleri ve yargı camiası, adaletin tecellisi için çok büyük özveriyle çalışıyor. Geçtiğimiz hafta menfur bir saldırıyla şehit edilen polis kızımız Şeyda Yılmaz başta olmak üzere, tüm şehitlerimize aziz milletim adına minnet duygularımı ifade etmek istiyorum. Emniyet güçleri de Silahlı Kuvvetler de kanunların kendilerine çizdiği sınırlar dahilinde, hukuk ve demokrasi çerçevesinde vazifelerini ifa etmeyi sürdürecek. Mevcut kanunları uyguladıkları ya da kanunların sınırları içinde kaldıkları için hiç kimse yargı camiamızı yıpratmaya kalkışmamalı. Yargı mensuplarımız ile Türk milleti adına karar veren mahkemelerimizin tehdit edilmesine müsaade etmemeliyiz. Meclis, suçun önlenmesi, infaz ve ıslah konusuna daha fazla eğilmeli, milletimizin giderek yükselen taleplerine daha çok kulak vermelidir.14-28 Mayıs seçimleri sonrasında uygulamaya başladığımız istikrar ve reform programımız meyvelerini veriyor. Ekonomi programımızda, Meclis'imizin de desteği ile son bir yılda önemli mesafe katettik. Geçen yıl gündemimizin üst sıralarında yer alan birçok meseleyi geride bıraktık ve bırakıyoruz. Merkez Bankamızın geçen sene mayısta 98.5 milyar dolar olan brüt rezervleri, bugün 156 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Bugün şunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyoruz: Hamdolsun Türkiye'nin artık rezerv meselesi yoktur. Cari açığı sürdürülebilir bir düzeye çektik. İhracattaki güçlü performansımız 2024'te de devam ediyor. Son bir yılda 1 milyon 105 bin ilave istihdam imkânı oluşturduk. Milli gelirimiz 1 trilyon 119 milyar dolara ulaştı. 2024 yılında kredi notu üç büyük kuruluş tarafından artırılan tek ülke Türkiye oldu. Enflasyondaki düşüş devam edecek ve milletimiz bu düşüşü çarşıda, pazarda, alışveriş sepetinde, mutfağında daha fazla hissedecek.TBMM'nin 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılış töreni uzun yıllardır beklenen, "nazar değmesin" dedirtecek görüntülere sahne oldu. CHP, Erdoğan'ın salona girişinde ayağa kalkmama ve milli iradeye saygısızlık yapma tavrından geri adım attı. Oturum başlamadan önce CHP Meclis Grup yönetimi, milletvekillerine Erdoğan salona girdiğinde ayağa kalkılmasını istediği bir mesaj gönderdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'liler, Erdoğan'ı ayakta karşıladı. Büyük çoğunluğunu eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen milletvekillerinin oluşturduğu grup Genel Kurul Salonu'na girmedi. Bazıları ise girip Özel'in mesajına rağmen ayağa kalkmadı. Özel, CHP'nin tavrını "Makama saygısızlık yapmayacağımızı daha önce defalarca söylemiştik" sözleriyle açıkladı.1982 Anayasası'nın miadı doldu. Yeni anayasanın kutuplaştırıcı değil uzlaştırıcı, ayrıştırıcı değil birleştirici, yasakçı değil özgürlükçü olması, farklılıklarda değil ortak noktalarda buluşturması temel ve sarsılmaz ilkemizdir. Yeni anayasa devlet ile milleti buluşturan, kucaklaştıran nitelikleri haiz olması gerekir. Milletin muazzez iradesini temsil eden insanlar olarak insanımızın hiçbir ferdini dışlamadan azami müştereklerde buluşturan bir anayasayı yazabilir, yapabilir, bu yüce Meclis eliyle hayata geçirebiliriz. Toplumumuzun tüm kesimlerini, Türk demokrasisini yeni ve sivil bir anayasa ile taçlandırma mücadelemize omuz vermeye davet ediyorum.TBMM 23 Nisan 1920'de açılmış, Polatlı'dan top sesleri yankılanırken Milli Mücadele'yi sevk ve idare etmiş, İstiklal Harbi'mizi zafere taşımış, 29 Ekim 1923'te de Cumhuriyet'imizi kurmuştur. Yine, 15 Temmuz gecesi bombalanan Meclis'imiz, milletvekillerimizin kahramanca direnişiyle milletimize cesaret vermiş, 'gazi' unvanını bir kez daha teyit etmiştir. Meclis'imiz hem ülkemize hem de coğrafyamıza yol gösterici olmaya devam edecek.Günümüzün bölgesel kaos ortamının getirdiği şartlar göze alındığında şirazesi kaçmış İsrail'in saldırgan tutumundan dolayı Türkiye'nin daha fazla birlik beraberliğe ihtiyacı vardır. TBMM'deki tüm siyasi partilerle birlik ve beraberlik içinde saldırgan İsrail'e karşı her alanda mücadele edeceğiz./ANKARA