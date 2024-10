İşte Teknofest kuşağı: Yerli ve milli gençliğin projeleri sahnede

Eski köye yeni adet getirenlerin, yedek kulübesinde oturan değil her zaman ilk 11'de oynayanların, çözüm üretenlerin ve elini taşın altına koyanların buluştuğu TEKNOFEST, 10. kez Adana'da tüm enerjisiyle başlıyor. Bugüne kadar 100 ülkeden 2 milyondan fazla başvuru alan, 15 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlayan TEKNOFEST Adana'ya 790 bin takım ve 1 milyon 650 binin üzerinde yarışmacı başvurdu. Dereceye girenlere toplam 31 milyon liralık ödül ve 55 milyon lirayı aşkın da malzeme desteği sağlanacak. Tamamen yerli ve milli imkânlarla geliştirdikleri projelerini görücüye çıkaran TEKNOFEST Kuşağı'nın dinamik gençleri Adana'da teknoloji rüzgârı estiriyor. Gözleri parıl parıl parlayan, aylarca uykusuz kalarak icat çıkarmanın, geleceğin teknolojilerine hâkim olmanın peşinde olan gençler kıyasıya rekabet içinde olacak. Kiminin hayali Aziz Sancar, kiminin hayali Elon Musk, kiminin de Selçuk Bayraktar olmak... TEKNOFEST Adana'da yer alan iddialı takımları sizin için derledik...Uluslararası İHA Yarışması'na bu yıl 685 takım başvuru yaptı. Tüm süreci başarıyla tamamlayan Türkiye dâhil 6 ülke, (Azerbaycan, Endonezya, Malezya, Özbekistan, Pakistan) 14 farklı ilden 44 takım finalist olmaya hak kazandı. SANCAKTAR takımı birinci, AGM 1.5 ADANA İHA Takımı ikinci, TEAM IMU HAWK takımı ise üçüncü oldu. SANCAKTAR takımı ayrıca TUSAŞ özel ödülünü de aldı. ZAFERAY, Azerbaycan Harp Enstitüsü Uluslararası İnsansız Hava Araçları takımı, KAANTECH, KAAN-Nimbus, Aero Detect, AEROKOU, Nazarx ve ALPAGU takımları da performans ödülü almaya hak kazandı.İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) DEHA Takımı, İnsansız Deniz Araçları Yarışması'nda 'En İyi Takım Ruhu' ödülünün sahibi oldu. Uzaktan kumandalı veya otonom şekilde görev gerçekleştirebilen deniz araçlarının tasarımı, analizi, üretilmesi ve geliştirilmesi konusunun ülke çapında daha geniş bir tabana yayılarak özgün araçların geliştirilmesine öncülük etmek amacıyla gerçekleştirilen yarışmaya, bataryası ve PCB kartı dâhil yüzde 94'ünü kendi tasarladıkları "Levent" isimli deniz aracıyla katılan İTÜ DEHA Takımı, özverili bir şekilde yürüttükleri çalışmaları ve sıkı işbirlikleri ve yarışma boyunca gösterdikleri dayanışma dolayısıyla bu ödüle layık görüldü.İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencileri, bir yıllık çalışma sonunda tasarladıkları 'Çalıkuşu' adlı helikopterle Helikopter Tasarım Yarışması'nda Türkiye birincisi oldu. Yangın söndürme, kargo, arama ve kurtarma gibi farklı amaçlar için kullanılabilecek, 13 metre uzunluğa ve 900 kilometre menzile sahip, 330 kilometre/saat hıza çıkabilen ve en az 4.5 saat havada kalabilen helikopterle birçok projeyi geride bırakan İzmir Ekonomili gençler, 100 bin liralık ödülün de sahibi oldu. İEÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğrencileri Kutlu Akar, Tuna Deniz, Eda Nur Telik, Can Oral, Burçak Şahin, Ahmet Haktan Eray ve Ümit Can Altundağ ile Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Elif Oral'dan oluşan 8 kişilik ECO-Dynamics takımı, tasarladıkları helikopterde tüm detayları en ince ayrıntısına kadar düşündüğünü belirtti. 13 kişi kapasiteli helikopterde; sürüklenme azaltıcı kanat ucu tipi, katlanabilir iniş takımı ve geniş görüş sağlayan büyük camlar kullanıldı. Düşük karbon emisyonu, yüksek güvenliği ve az yakıt tüketimiyle dikkat çeken helikopterde, karbon ayak izi azaltılırken yapay zekâ destekli güncel radar teknolojilerinden de yararlanıldı.22 takım ile finale kalma başarısı gösteren Fırat Üniversitesi yarışmalarda önemli dereceler elde etti. TEKNOFEST 2024'e damga vuran Fırat Üniversitesi, yarışmalarda 3 birincilik, 1 ikincilik ve 1 üçüncülük derecesi elde etti. Ayrıca 4 farklı kategoride de ödül alan Fırat Üniversitesi toplamda 9 ödül alma başarısı gösterdi. Elde edilen başarılarla ilgili açıklama yapan Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, "Üniversitemizi temsil ederek TEKNOFEST 2024 yarışmalarına katılan ve bu yarışmalarda ödül alan kıymetli öğrencilerimizi ve değerli akademisyenlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin ve danışmanlarımızın göstermiş olduğu bu üstün performans, üniversitemizin bilim ve teknoloji alanındaki başarılarını bir kez daha kanıtlamıştır. Bu platformda Fırat Üniversitesi olarak yer almaktan ve bu başarıyı elde etmekten büyük bir gurur duyuyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi'nin gerçekleşmesi yolunda ülkemizin teknolojik yetkinliğini artırmak amacıyla önümüzdeki süreçte hedefimiz çıktı odaklı daha fazla proje üretmek ve öğrencilerimizin TEKNOFEST yarışmalarında daha fazla yer almalarını sağlamak olacaktır. TEKNOFEST'te yer alarak üniversitemizi temsil eden tüm öğrenci ve danışman hocalarımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nda, Ege Üniversitesi'nin EGESAM-BİYOİZLEM Takımı yenilikçi yöntemlerle geliştirdikleri projeleriyle, "Sağlık ve İlk Yardım" kategorisinde birincilik ödülünü kazandı. Ege Skyblue Takımı, Jet Motor Tasarım Yarışması'nda ikincilik ödülünü kazanırken, aynı zamanda 'En İyi Sunum Ödülü'ne de layık görüldü. Ege Telsiz Takımı, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nın 'Afet Yönetimi' kategorisinde üçüncü oldu ve aynı zamanda 'En İyi Ticarileştirme Potansiyeli' ödülünü elde etti. Ege ROV Takımı ise, İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışmasında üçüncülük ödülü kazanırken, "En İyi Tasarım" ödülü de almaya hak hazandı. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de oluşturduğumuz ekosistem içerisinde çalışarak, üreterek, yenilikçi projeler hazırlayarak bizleri gururlandıran üniversitemizi başarıyla temsil eden takımlarımızı can-ı gönülden tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin projelerini hem maddi hem de manevi olarak desteklemeye devam edeceğiz" dedi.Pinayn Takımı, Tarım Teknolojileri Yarışması'nda ARMUT (Anlık Rahat Mastitis Uyarı Teknolojisi) adlı cihaz ile tarım teknolojileri alanında Türkiye Şampiyonu oldu. Liseli mucitlerinin ürettikleri Anlık Rahat Mastitis Uyarı Teknolojisi cihazı, büyükbaş süt hayvanlarında görülen mastitis hastalığını erken uyarı sistemi ile tespit ediyor, hayvanların sağlık ve konforunu sağlıyor, süt üretiminde verimliliği artırıyor. Cihaz, TEKNOFEST yarışma jürisinden büyük beğeni toplarken aynı zamanda Ticarileşme Potansiyeli Ödülü'ne de layık görüldü.