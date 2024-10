Otobüs sahipleri alacakları için eyleme hazırlanıyor

Mega kent İstanbul'da Özel Halk Otobüsü sahipleri bir kez daha Fatih Saraçhane'de eyleme hazırlanıyor. Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İBB yönetiminin, kentte sorunsuz işleyen toplu ulaşımın sistemini bozmasının bedelini vatandaşlar öderken, hemen her gün kaza, yanma, yolda kalma ve vatandaşlar tarafından itilen otobüslerle gündeme gelen İETT'de bir kriz daha yaşanıyor. Özel halk otobüsü sahipleri İBB yönetiminin verdiği sözleri tutamadığı, ödemelerini alamadığı gerekçesiyle Mayıs ve Haziran ayında yaptıkları eylemler sonrası bir kez daha Saraçhane'de toplanacaklarını açıkladı.İBB'den alacaklarını tahsil edemedikleri için araçlarının bakımını yaptıramadıklarını kaydeden otobüsçüler tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: "Ey İstanbul Halkı! Peşin ödediğiniz ulaşım hizmeti artık güvende değil. Araçlarımız eskidi, her an yolda kalabilir. Kaza riskiyle karşı karşıyayız. 3 bin 41 aracın, araç başı 2 milyon liralık alacağı birikti. İBB ödemeleri yapmadığı için bakımları gerçekleştiremiyoruz. Biz mağduruz, siz de mağdur olmayın! 3 Ekim'de Saraçhane'deyiz! Bu hepimizin sorunu, birlikte çözmek için sesimizi yükseltelim. Destek olmadan bu sorun çözülmez, Saraçhane'de buluşalım." Belediye yönetimiyle görüşerek 3 bin 41 özel halk otobüsü esnafına ödeme yapılmasını talep eden 8 temsilci, 7 Haziran tarihinde İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ile bir toplantı yapmıştı. Toplantıda beyaz bir tahtanın önüne geçip elindeki kalemle açıklama yapan Çağlar, geride bıraktıkları seçim döneminde çok fazla harcama yaptıklarını dolayısıyla kasada para kalmadığını söylemiş; seçim sonrası meclis çoğunluğunu elde etmelerine rağmen borçlanma limitini doldurdukları için zor durumda olduklarının belirtmişti. Çağlar, yurt dışından bir metro projesi için kredi bulunması halinde esnafa ödeme yapılabileceğini ifade etmişti.