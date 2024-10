AK Partili Böhürler: BM iyi niyet elçiliğinden ibaret kalmış durumda

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, bütün dünyanın izlediği bir tehdit bulunduğunu söyleyerek, "Bugün bu tehdide Türkiye olarak vereceğimiz cevap yakın geleceğimizi belirleyecek." diye konuştu.

Orta Doğu'nun vahşi bir savaşla hızla değiştirildiğini belirten Böhürler, "Uluslararası düzen yıpranıyor. Savaşlara, soykırımlara, dehşete karşı ortaklık için kurulmuş ve her kurumsal barbarlıkta görevini yapması için dönüp baktığımız Birleşmiş Milletler, iyi niyet elçiliğinden ibaret kalmış durumda." değerlendirmesinde bulundu.



Böhürler sözlerine şöyle devam etti:



Bugün dünyada yüzün üstünde savaş ve çatışma olduğunu dile getiren Böhürler bazılarını zaman zaman haberlerde izlediklerini bazılarından hiç haberdar olmadıklarını vurguladı.



İSRAİL İNSANLARI BİRER SAYI VE HEDEFTEN İBARET GÖRÜYOR



Birleşmiş Milletler 79 yıl önce küresel barış ve uluslararası diplomasi amacıyla kurulduğunu ve buna rağmen her türlü çatışma ve şiddetin önlenmesi ve çözümüne yönelik küresel gayret ve potansiyel neredeyse artık hiç olmadığını, Savaşlar ve çatışmalar hiçbir analistin hayal edemeyeceği kadar değiştiğini Vahşileştiğini ifade eden Ayşe Böhürler; "Örneğini Gazze'de Lübnan'da vicdanlarımız sızlayarak görüyoruz. İsrail teknoloji yardımıyla sivilleri öldürmeyi hata payı olarak görüyor. İnsanları birer sayı ve hedeften ibaret görüyor.

BİR YIL İÇİNDE 40 BİNDEN FAZLA SİVİL



Çocukları, anne karnındaki bebekler dahil hayatta kalanları hangi hastalıkların beklediğini bilmiyoruz. Bir yıl içinde 40 binden fazla sivil, 122 medya mensubu,244 insani yardım kuruluşu çalışanı ve insan hakları aktivistini öldürüldü. İsrail bir toplumu ve geleceğini yok ederken aynı zamanda dünya barışını ve medeniyet birikimini yok ediyor. Ancak hissettiğimiz acıya rağmen soğukkanlılıkla çalışmak ve bu katliamları durduracak mantıklı çözümlere liderlik etmek zorundayız. Nurettin Topçu " vicdan Cenab-ı Hakk'ın içimizdeki sesidir " diyor.

DAHA GÜÇLÜ VE KAPSAYICI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER



Ne kadar sıkışmış hissetsek de her zaman açık bir kapı vardır. O kapı bizim gücümüzü kullanarak savaşları durdurma fırsatını verecektir. Daha güçlü, daha etkili ve daha kapsayıcı bir Birleşmiş Milletler inşa etmenin zamanı geldiğini bu yenilenme ihtiyacının en önemli sahası bizim bölgemiz ve Türkiye bölgenin en büyük gücü olarak bu inşayı hızla başlatacak olan tek ülke olduğuna değinen Böhürler "Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarının, aslında küçük güçler arasındaki yerel çatışmalarla başladığını hatırlamak önemli. Birleşmiş Milletlerin de üçüncü dünya savaşını önlemek için kurulduğunu hatırlamak daha da önemli." uyarısında bulundu.



Eğer uluslararası kurumlar ve barış diplomasisi etkisini yitirmişlerse ki açıkça görüyoruz, onların yenilenmesi, günümüzün gerçek şartlarına hizmet edecek hale getirilmesi için Türkiye hazır olmalıdır ve hazırdır diye sözlerini sürdüren Böhürler iktidar muhalefet ayrımı yapmadan birlikte hareket etmek hepimizin vicdani borcudur, bu bir parti meselesi değil devletimizin meselesidir. bu çatı altındaki bütün partilerin bu konuya gösterdiği hassasiyete insanlık adına minnettar olduğumuzun altına çizmek isterim diyerek sözlerini noktaladı.