AK Partili Kandemir nisan ayını işaret etti, değişim için net rakam verdi!

"AK PARTİ, SEÇİMLER SONRASI CİDDİ ÖZELEŞTİRİ YAPTI"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kandemir, Türkiye'nin sivil anlayışla oluşturulan anayasaya ihtiyacı olduğunu, buradaki en büyük sorumluluğun parlamentodaki siyasi partilere düştüğünü belirtti. Kandemir, Türkiye buluşmalarında sahada en çok karşılaştıkları talep veya şikayetin ne olduğuna yönelik soruya, "Sahada karşılaştığımız en temel iki sorun, birincisi ekonomik meselelerle ilgili sorunlar. İkincisi adaletle ilgili vurgu. Her iki alanla ilgili de ilgili bakanlıklarımızla, bize arkadaşlarımızın verdiği raporlar doğrultusunda söylenenleri paylaştık. Her iki bakanlığımız da yoğun bir çalışma yapıyor zaten." cevabını verdi. 31 Mart'taki yerel seçimler sonrası 13 il başkanının değiştirildiğini bildiren Kandemir, "Biz, tek bir seçim üzerinden değerlendirme yapmıyoruz. Kuşkusuz sandık en iyi veri bizim açımızdan. Kendimizle yüzleştiğimiz, milletimizin bize mesaj verirken kendisini çok net ifade ettiği yer. Ama her gün sahada olan teşkilatız biz. Dolayısıyla biz eğilimin, varsa eksiklerimizin ya da umudun nerede olduğunu görüyoruz. AK Parti, hem 14-28 Mayıs seçimleri sonrası hem de 31 Mart seçimleri sonrası çok ciddi bir muhasebe ve özeleştiri yaptı ve yapmaya devam ediyor. AK Parti, milletin kurduğu bir siyasi parti. Dolayısıyla bizim patronumuz milletimiz. Ne derse haklıdır, başımızın üzerinedir. Biz, kendimizde eksik görür ve o eksikliği gidermek için gayret gösteririz." diye konuştu.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

Erken seçim tartışmalarıyla ilgili de Kandemir, şu değerlendirmelerde bulundu: "Milletin hiç gündeminde olmayan bir meseleyi eğer siyasetçi tekrar tekrar gündeme taşıyorsa hem motivasyonu bambaşkadır hem de hiçbir anlamı yoktur. Bizim hiç böyle bir tartışmamız yok, böyle bir gündemimiz yok. Milletimiz nihayetinde Cumhur İttifakı'na, AK Parti'ye bir yetki vermiştir. Bu yetkiyi de sonuna kadar kullanmak niyetindeyiz. Ülkemizin hem bölgesel hem kendi içerisinde sorunları var. Bu sorunları çözmemiz lazım. Gereksiz tartışmalarla siyasette suyu bulandırmanın hiçbir anlamı yok. Biz CHP Genel Başkanı'nın bu gereksiz tartışmaları bırakıp varsa Türkiye'ye, Türkiye'nin meselelerine dair söyleyecek sözü, onları kürsülerde söylemesini arzu ederiz ve bekleriz."