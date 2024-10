Bakırköy Adliyesi’nde veda töreni

Bakırköy Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı Hazar Turan Alim, HSK kararnamesi ile İstanbul Bölge Adliyesi Başkanlığı'na atandı. Hazar Turan Alim için Bakırköy Adliyesi Atrium alanında veda töreni düzenlendi. Başsavcı Hüseyin Gümüş'ün veda konuşması yaptığı törene Başsavcıvekilleri, hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı. Başsavcı Hüseyin Gümüş, Hazar Turan Alim'e plaket ve çiçek takdim etti. Alim, törenin ardından Bakırköy Adliyesi'nden uğurlandı.

"ADLİYEMİZE DEĞER KATTINIZ"

Düzenlenen veda töreninde konuşan Başsavcı Hüseyin Gümüş, şöyle konuştu: "Sayın Başkanım, saygıdeğer meslektaşlarım, sevgili personelimiz.. Bir veda konuşması, ugurlama konuşması yapmak her zaman zordur. Çünkü her veda biraz zamansızdır ve her uğurlamada biraz hüzün vardır. Sayın başkanım sizinle maalesef adliyemizde kısa bir süre çalıştık ama kısa süre içinde tecrübeniz, iyi niyetli ve çözüm odaklı bakış açınız ile kişiliğiniz ve karakterinizle bize ve adliyemize değer kattınız. Adliyemizden ve aramızdan ayrıldığınız için üzgünüz. Ama her veda yeni bir başlangıçtır. Aynı zamanda, görev yaptığınız yerde verdiğiniz emekleri, kazandığınız tecrübeleri kurduğunuz dostlukları yani bırakıp gittiğiniz yerin size kattıklarını yanınıza alarak yeni bir başlangıç yapıyorsunuz.

Sizi İstanbul Bölge Adliyesi Başkanlığı'na, yüksek bir görev ve makama uğurluyoruz. Adliyemizde gösterdiğiniz gayret ve başarınızın bundan sonra Bölge Adliye Mahkemesi'nde devam etmesini temenni ediyoruz. Meslek hayatımız süresince farklı görevlerde farklı yerlerde çalışıyoruz. Görevler ünvanlar, makamlar gelip geçicidir. Zamanla biter. Asıl önemli olan, kalıcı olan bu kubbede hoş bir sada bırakmaktır. Bu da yapılan hizmetler ile bırakılan eserlerle mümkündür. Adliyemizdeki görev süreniz boyunca sizi çalışkanlığınız, dürüstlüğünüz, adil ve tarafsız yönetim anlayışınız ile hatırlayacağız. Hak ve adaletin tesisi için, yargı hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde gösterdiğiniz çabalarınız ve gayretleriniz ile hatırlayacağız. Sayın başkanım, tüm yargı mensubu meslektaşlarım ve her kademedeki personelimiz adına size üstlenmiş olduğunuz yeni görevinizde başarılarınızın artarak devam etmesini diler, sağlık, huzur ve mutluluklar temenni ederiz. Saygılarımla."