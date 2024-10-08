Ankaralı öğrencilerin “Mansur Yavaş” isyanı! Otobüs seferleri azaldı okul yolu çileye döndü

Zişan Gündoğan: Her gün dersime yetişmek için 3 saat erken kalkıyorum. Uzun bir sıra bekliyorum. Asla oturamadan 1saat 10 dakika otobüs yolculuğu yapıyorum. Ve bunu 9 ay boyunca çekiyorum ve evet aynen siz öğrencileriniz için çalışıyorsunuz. Belli oluyor.

Rabia Özkan: Geçen senede bu şekilde arttırıldı otobüs seferleri dendi ama sabahları saat 6:20 de ilk sefer diğer sefer 6:40. 20 şer dakika arayla geliyordu. Hatta bazen gelmiyordu bile. Kışın gerçekten çok zor oluyor.

İbrahim Temel: Çoğu ilçede bu sorun var. İş saatlerinde Fatih, Ümitköy, Koru, vb. duraklarında aktarma bekleyenlere bir bakın. Sincan merkezden Sincan Organize'ye, Yenikent'e gidenlere bir bakın. Özellikle "otobüslere" bir bakın! İstisnasız her hafta araçlar bakımsızlıktan yolda kalıyor.

Ömer Berben: Öğrenciler sefil. Demek ki görevinizi layıkıyla yapamıyor ya da soruna çözüm için kafa yormuyorsunuz. Gelecek gençlerimizinse bunu unutmayacaklardır. Lütfen uzun uzun savunma yapmak yerine çözüm üretiniz.