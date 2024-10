Ankaralı öğrencilerin “Mansur Yavaş” isyanı! Otobüs seferleri azaldı okul yolu çileye döndü

Çubuk ilçesinde bulunan KYK yurdunun önündeki otobüs kuyruğu geçen yıl da gündeme gelmişti. Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sorunun çözümüne dair herhangi bir adım atılmadı. Bu yıl da okullarına gitmek isteyen öğrenciler durak önünde metrelerce kuyruk oluşturdu. Ankara'nın genelinde yaşanan toplu ulaşım sıkıntısı Çubuk'ta ikamet eden vatandaşlar için adeta çileye dönmüş durumda.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ABB Eylül ayı meclis toplantısında Çubuk'lu vatandaşların yaşadığı ulaşım sıkıntısını dile getirmiş ancak yıllar süren çabalara rağmen Büyükşehir'in herhangi bir çözüm üretmediğini belirtmişti. Başkan Demirbaş konuşmasında, 'Şu an en önemli konu ulaşım konusu şu an ilçemizden merkeze Ankara merkeze günlük 20.000 vatandaşımız gel git yapıyor ve bu toplu taşıma araçlarıyla oluyor. Kendi bireysel araçlarıyla da oluyor ama en fazla tabii toplu taşıma araçları kullanılıyor. Vatandaşlar tarafından özellikle okulların açılması ve yaklaşık 2 hafta sonra da 17.000 öğrencimizi misafir ettiğimiz Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin ve tüm üniversitelerin açılacak olması ulaşım konusunu şu an tekrar ana gündem haline getirmiş bulunuyor.