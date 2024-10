İsrail soykırımın bedelini er ya da geç ödeyecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İsrail'in Gazze katliamlarına başladığı 7 Ekim'in birinci yılında sosyal medyadan anlamlı bir mesaj paylaştı:Tam 365 gün önce hayatta olan, çoğu çocuk ve kadın 50 bin kardeşimiz vahşice katledildi. Gazze'deki hastaneler, farklı inançlara ait ibadethaneler, okullar artık ayakta değil. Pek çok gazeteci, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, barış elçisi artık aramızda değil.Gazze'de, Filistin'de, bugünlerde Lübnan'da ölen sadece kadınlar, çocuklar, bebekler, masum siviller değil; aynı zamanda insanlıktır, insanlığa hizmet etmesi beklenen kurumlardır, uluslararası sistemdir. Tam 1 yıldır dünyanın gözü önünde, canlı yayında katledilen aslında tüm insanlıktır, insanlığın geleceğe dair tüm umutlarıdır. Katil İsrail hükümetinin 7 Ekim'den bu yana katlettiği on binlerce insanı bugün hüzünle yad ediyorum. Eşlerini, çocuklarını, ailelerini kaybeden yüreği yaralı Gazzeli, Filistinli, Lübnanlı kardeşlerime en kalbi taziyelerimi iletiyorum.İsrail'in uzun yıllardır süren soykırım, işgal ve istila politikasının artık bir son bulması gerekir. Unutulmamalıdır ki İsrail 1 yıldır uyguladığı, halen de devam etmekte olduğu bu soykırımın bedelini er ya da geç ödeyecektir. Hitler nasıl insanlığın ortak ittifakıyla durdurulduysa Netanyahu ve cinayet şebekesi de aynı şekilde durdurulacaktır. Gazze soykırımının hesabının sorulmadığı bir dünya huzura kavuşamayacaktır. Türkiye olarak bedeli her ne olursa olsun İsrail hükümetinin karşısında durmaya, dünyayı da bu onurlu duruşa çağırmaya devam edeceğiz.Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından hazırlanan "Soykırımın Gölgesinde Bir Yıl" anma panosunu ziyaret etti. Söğütözü Caddesi girişindeki avlu duvarı üzerinde oluşturulan anma panosuyla ilgili AK Parti Genel Merkezi Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir'den etkinliğe ilişkin bilgi alan Erdoğan, İsrail'in saldırılarında yaralanan Filistinli kız çocuğunun fotoğrafını panoya astı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, AK Parti MYK üyeleri de eşlik etti.EMINE Erdoğan: Çocukların masum gülüşleri, işgalin zalim yüzüyle sönüp giderken, annelerin gözyaşları Gazze'nin toprağına her gün yeniden karışıyor. Bu vahşet, insanlığın vicdanında derin bir yara açtı. Her bir kayıp, tüm dünya için bir utanç vesikası oldu. Ama biz biliyoruz ki, zulmün gölgesi ne kadar ağır olursa olsun, adaletin ışığı bir gün o karanlığı boğacak. Bu karanlık günler, bir halkın özgürlük umudunu söndüremeyecek. Türkiye, Filistin'in bu haklı mücadelesinde her zaman yanında olacak. Dualarımız, barışın ve adaletin hüküm sürdüğü bir dünya için, Filistin'in özgürlüğü, masum çocukların güven içinde büyüyeceği bir gelecek için.