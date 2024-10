Çok iyi rol kesiyorsunuz ama....

Bilecik'te 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında belediyenin barınağına giden Başkan, CHP'li Melek Mızrak Subaşı, "Tüm can dostlarımız bize emanet" dedi. Oysa 10 ay önce, 15 köpek, CHP'li Belediyenin barınağında iğneyle katledildikten sonra ormanlık alanda yol kenarına atılmıştı. CHP'li Başkanın mesajı algı olarak yorumlandı. Vezirhan ilçesi sınırlarında 24 Kasım 2023 günü ormanlık alanda ve yol kenarında 14'ü ölü, 1'i ise can çekişir halde toplam 15 köpek bulunmuştu.Ülke gündeminde infial yaratan köpek katliamını araştıran Vezirhan Jandarma Karakolu ekipleri, 15 köpeğin, Bilecik Belediyesine ait Barınakta iğneyle katledildiğini ve Bilecik Belediyesine ait kamyonetin kasasına doldurularak Vezirhan ilçesi sınırlarında yol kenarına atıldığını tespit etmişti. Olayın araştırıldığı saatlerde Belediye Barınağına giden ve apar topar kameralar karşısına geçen CHP'li Başkan Melek Mızrak Subaşı, yanına barınak personelini de alarak, "Yaşanan olayın bizimle ilgisi yok, Zaten köpekler Vezirhan ilçesi sınırlarında bulundu" diye açıklama yapmıştı.MOBESE kayıtlarının incelenmesi ile birlikte köpeklerin, Subaşı'nın açıklama yaptığı aynı barınakta katledildiği ortaya çıkmıştı. Barınakta görevli 4 personel ise gözaltına alınmıştı. CHP'li Başkan Subaşı, önceki gün de belediye barınağına gitti. Burada çevredeki okullardan gelen çocuklarla bir araya gelen Subaşı, çocuklara hayvan sevgisi ile ilgili öğütler verdi. Belediyenin basın birimine ait kameraların da kayıtta olduğu ziyarette Bileciklilere bir de mesaj veren Subaşı, "Tüm can dostlarımız bize emanet" dedi. CHP'li Başkanın 15 köpeğin katledildiği barınaktan verdiği mesaj, algı olarak yorumlandı.