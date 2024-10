‘C31K’ isimli grubun yöneticileri yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Telegram ve Discord platformlarında aktif olan "C31K" isimli grubu yöneten ve "Hz. Ebu Cehil" takma adıyla bilinen kişinin, E.K. adlı bir çocuk olduğunu tespit etti. Şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda Tokat Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Aynı soruşturma kapsamında "Arda Bateman" adıyla bilinen A.T. adlı bir başka çocuk ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Her iki şüphelinin ifadelerinin psikolog eşliğinde Cumhuriyet Savcısı tarafından alınacağı bildirildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, çocukları ve gençleri hedef alan sapkın düşüncelerle mücadelede kararlı olduklarını vurguladı. Yerlikaya, "Çocuklarımızı cinsel istismara zorlayan zorbalarla, kadına şiddet eğiliminde olup kin ve nefret yayanlarla görülecek hesabımız var! Siber dünyanın hangi deliğine saklanırsanız saklanın, siber devriyelerimiz sizi bulup adalete teslim edecektir" dedi. Bakan Yerlikaya, kadına şiddet ve cinsel istismar gibi suçlara eğilimli suç odaklarıyla mücadelenin her alanda devam edeceğini belirterek, "Bizim zehir tacirleri ve sapkın düşünce akımları nedeniyle kaybedecek tek bir çocuğumuz, gencimiz, insanımız yoktur!" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı'nın 600 bin personeliyle huzur ve güvenliği sağlamak için kararlılıkla görev yaptığını vurgulayan Yerlikaya, geri adım atılmayacağını kaydetti.