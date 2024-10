2 ay süreli ihale 500 milyon lira

İstanbullunun kanayan yarası haline gelen toplu ulaşım sisteminde her gün yanan, kaza yapan ve arızalanan otobüsler vatandaşın can ve seyahat güvenliğini tehlikeye atmaya devam ederken, İBB bir skandala daha imza attı.İETT Genel Müdürlüğü, 1 Eylül'de otobüsler için bakım ve onarım ihalesine çıktığını duyurdu. İhale 19 Eylül tarihinde gerçekleşti. 1 Ekim ile 30 Kasım arası geçerli olan 2 ayrı ihaleyi de kazanan firma değişmedi. İhaleyi CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın Mali Müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. yaklaşık 500 milyon Türk Lirası'na aldı. İETT ihalesi ise adrese teslim ihale yönetimi olan pazarlık usulüne, beklenmedik ani gelişen olayları içeren 21B maddesine göre gerçekleştirildi. 2 firmanın ihale dokümanı satın aldığı ihaleler, Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'ye teslim edildi.Hemen her gün feci kazaların ve arızaların yaşandığı İETT sisteminde bir çarpıcı detay da İBB Meclisi 2023 yılı Denetim Komisyonu Raporu'nda ortaya çıktı. Son 5 yılda 823 bin 915 seferin, arıza nedeniyle yapılamadığı rapora işlendi. Buna göre 2019'da 140 bin 874, 2020'de 133 bin 381, 2021'de 157 bin 902, 2022'de 247 bin 549, 2023'te ise 144 bin 209 adet arıza kayıt altına alındı. Denetim Komisyonu Raporu'na yansıyan bir başka detay ise 2019 ila 2023 yılları arasında toplamda 264 otobüs hurdaya ayrılarak hizmet dışına çıkarıldı.