Türkiye nefes oldu

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırısı altındaki Lübnan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesi başarıyla tamamlandı.Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği tarafından koordine edilen tahliye işleminde, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait ikiz amfibi gemileri TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar, aralarında tıbbi malzemelerin de olduğu 300 tonluk insani yardım malzemesini Beyrut Limanı'na ulaştırdıktan sonra Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk ve KKTC vatandaşlarıyla yurda döndü.SAS komandoları gözetimindeki operasyonda Beyrut Limanı'nda toplananlar, Türk vatandaşları pasaportlarını göstererek tahliye gemilerine bindi. Kayıt işlemleri yapılan vatandaşlar gemilere alındı. Pasaportlar detaylıca incelendi.Türkiye, 878'i Türk, 24'ü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı ve bu grupların yakınları dahil 966 kişiyi Lübnan'dan tahliye etti.Dün 06.50'de yola çıkan gemiler Mersin Taşucu Limanı'na akşam saat 20.00 sıralarında ulaştı.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemiz, İsrail'in bölgede yaydığı savaşın yarattığı insani kriz karşısında bölge halklarına yardım elini uzatmaya ve yurtdışındaki vatandaşlarının can ve mal güvenliğini korumak için her adımı atmaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi.Türkiye, 2006 yılında 34 gün süren İsrail-Lübnan Savaşı'nda da Türk vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştirmişti.Diplomatik kaynaklar, Lübnan'dan tahliyelerle ilgili yabancı ülke vatandaşlarına öncelik tanındığı iddialarını yalanladı. Dışişleri Bakanlığı kaynakları 878 Türk ve 24 KKTC vatandaşıyla bunların birinci derece yakınları olan 64 kişi olmak üzere 966 kişinin Türk gemileriyle tahliye edildiğini bildirdi. Kaynaklar, gemilere yabancıların alındığına ilişkin iddialara yönelik ise "Bu tip haberler yabancı düşmanlığını körüklediği gibi zor şartlarda gerçekleştirilen bir operasyon sırasında sahada görev yapan kişilerin işlerini güçleştiriyor" ifadelerini kullandı.Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın toplantısında faaliyetlere ilişkin bilgiler verdi. Bakanlık kaynakları Lübnan'a yönelik saldırılar nedeniyle şu an Türkiye sınırına gelen büyük bir göçmen grubu olmadığını vurguladı. Tahliyelere ilişkin olarak ihtiyaç halinde Lübnan'dan yeni tahliyeler için gemi ve uçakların hazır vaziyette olduğu aktarıldı.Ankara Polatlı'da düzenlenen 'Ateş Serbest-2024 Faaliyeti'ne ilişkin olarak da bilgi verildi. 8 Ekim'de başlayan ve bugün son bulacak faaliyette, yerli ve milli silahların görücüye çıktığı, belirlenen hedeflerin hava ve kara unsurları tarafından tam isabetle vurulduğu paylaşıldı.Ayrıca brifingde, yılbaşından bu yana 2 bin 149, son bir haftada ise 42 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.Hudutta adı insan kaçakçılığı olayına karışan Emekli Tuğgeneral Bilal Çokay ile ilgili bir soru üzerine de "Yüksek Disiplin Kurulu tarafından, Bilal Çokay'a TSK'dan ayrılma cezası verilerek rütbesi geri alınmıştır" bilgisi paylaşıldı.ANKARA