Sırbistan’la altın çağı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk ziyaretinin ardından geçtiği Sırbistan'da ülkenin Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'le bir araya geldi. İkili görüşme ve Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Erdoğan basın toplantısında özetle şunları söyledi:İki sene sonra tekrar Belgrad'da olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. İkili görüşmemizde siyasi, askeri, ekonomik, ticari, turizm bunun yanında savunma sanayiine yönelik işbirliği çalışmalarımızı karşılıklı menfaat esasına dayalı olarak sürdürme kararını verdik. İstişarelerimizin ve aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum.Sırbistan'la ikili işbirliğimizin lokomotifini ekonomik ve ticari ilişkilerimiz oluşturuyor. Ticaret hacmimiz iki yıl üst üste 2 milyar doları aştı. 5 milyar dolarlık ortak hedefimize ulaşmak maksadıyla müşterek adımlar atmaya kararlılıkla devam ediyoruz. Sırbistan'daki yatırımlarımız son 12 yılda 1 milyon dolardan 405 milyon dolara çıktı. Şirketlerimiz bu kapsamda Sırbistan'da yaklaşık 9 bin 600 kişiye istihdam sağlıyor. Müteahhitlerimiz üstlendikleri 95 projeyle 1 milyar dolarlık iş hacmine ulaştı. İnşaat sektöründe 10 bini aşkın işçimiz çalışarak Sırbistan'a katkı sunmaya devam ediyor.Münasebetlerimizin ahdi zeminini güçlendirecek metinlere, sizlerin huzurunda 11 anlaşmaya imzayı attık. Ayrıca Balkanlar, Ortadoğu ve Ukrayna özelinde küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Vucic'in belirttiği gibi Sırbistan'la ilişkilerimizde adeta altın çağı yaşıyoruz. Türk yatırımcılara desteğini hiçbir zaman esirgemeyen iş insanlarının sorunlarıyla bizzat ilgilenen Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic bu tablonun ortaya çıkmasında büyük bir paya sahip.Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ortak basın toplantısında Başkan Erdoğan hakkında samimi ifadelerde bulundu: "Görüşmelerimizin Sırbistan ve Sırp halkına da fayda sağlayacağını düşünüyorum. Türkiye dostane ilişkiler kurmaya önem verdiğimiz bir ülke. Bu hem siyasi hem ekonomik hem Avrasya düzeyinde önemli, küresel ölçekte de önemli. Barış ve istikrar süreçlerinde Türkiye'nin desteğini bekliyoruz. Erdoğan, Balkanlar'daki sorunları çok iyi anlıyor ve her zaman diyaloğun sorunların tek çözüm yolu olduğunu söylüyor. Balkanlar'daki en büyük güç Türkiye.Erdoğan bizlere 5 milyar euro'luk bir hedef koydu. Yılın ilk 8 ayında 2 milyar euro'yu aştık. Yani hedefin yarısına geldik. Yılı da yaklaşık 2.6 milyar euro'yla kapatacağımız kanaatindeyim. Türkiye ile güçlü siyasi ve ekonomik ilişkiler geliştirmek istİyoruz. Türkiye vatandaşlarının ve halkının çıkarına göre bağımsız, kontrollü bir ülkeye liderlik eden Erdoğan'ın siyasi konumunu son derece takdir ediyoruz. Savunma sanayiinde önemli adımlar atacağız.Erdoğan gelmeden önce Türkiye'nin nasıl göründüğüne bakın. Ülkesinin çehresini değiştirdi. Bugün Türkiye, dünyanın en modern ülkelerinden biri. Her zaman Erdoğan'dan öğrendiğim çok şey oluyor.Erdoğan iyi bir lider olduğu kadar çok iyi bir dost. Ailemden biri hasta olsa hemen arar. Böyle düşünceli insanlar çok nadirdir. Benim hayatımda ise yok denecek kadar azlar. Erdoğan'ı Sırbistan'da daha uzun süre ağırlamak isteriz. 1 günlük ziyaret bizim için çok kısa oluyor. Sizi ülkemizde 2 gün ağırlamak bizim için büyük onur olacak. Bir dahaki sefere iki günlüğüne gelin.Başkan Erdoğan, Türkiye- Sırbistan İş Forumu'nda konuştu: İki ülke olarak kısa sürede çok önemli mesafe aldık. Ticaret hacmimiz 2 yıl üst üste rekor kırarak 2 milyar doları aştı. Sırbistan'dan ülkemize yatırım yapacak müteşebbislere kapımız açık. Türk şirketlerinin Sırbistan'da istihdam oluşturan yatırımları her geçen gün artıyor. Sırbistan'da Türk sermayeli yaklaşık 850 yatırımcımız mevcut.Balkanlar'ın huzur ve istikrarının öneminin altını bir kez daha çizdik. Bu minvalde Sırbistan ile Kosova arasındaki son gerilimlere sağduyuyla yaklaşılmasının önemi aşikârdır. Bosna Hersek'te istikrarın korunmasında, ülkelerimizin kararlılığını da teyit ettik. Bosna Hersek'in siyasi kırılganlığının bir an önce geride bırakılması noktasında Sırbistan'ın yapıcı yaklaşımının önemini de vurguladım.İSRAIL yönetiminin insanlık onurunu ayaklar altına alan saldırılarına 'artık dur' denilmesi gerekiyor. Meselenin temelinde yatan sorun Filistin topraklarının İsrail tarafından işgalinin sürmesidir. Bu itibarla 1967 sınırları esas alınarak, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti'nin vücut bulması şarttır. 7 Ekim'den bu yana 9 ülke Filistin Devleti'ni tanımıştır. Hâlâ bunu yapmayan ülkelere Filistin Devleti'ni tanıma çağrımızı burada bir kez daha hatırlatıyorum. Uluslararası toplumun katliamın sona erdirilmesi noktasında asli bir sorumluluğu var.BİZLER Türkiye ve Sırbistan olarak el ele bir adım atmalıyız. Ama bu adım barışın korunmasını temine dayalı bir savunma sanayiinin aramızda teşkilidir. Kimse Türkiye ve Sırbistan'ın savunma sanayiine yönelik 'içeriğinde neler olması gerekir', bunu bizim dışımızda belirlemeye kalkmasın. Biz, şu veya bu ülke değiliz. Biz Türkiye'yiz ve Sırbistan'ız. Bizde olan imkânlar var ve Sırbistan'da olan imkânlar var. Bu imkânları en güzel şekilde değerlendirmek suretiyle geleceğe yürüyeceğiz. Özellikle değerli dostum ile yaptığım görüşmede Türkiye'nin insansız hava araçlarındaki imkânları bu savunma sanayiine yönelik atılacak adımlarda yerini alacaktır.BAŞKAN Erdoğan, Sırbistan'da Müslümanların çoğunlukta yaşadığı Sancak bölgesindeki siyasi ve dini liderlerle bir araya geldi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu. Öte yandan Erdoğan'ın Arnavutluk ile Sırbistan'ı ziyaretleri, Balkan basınında geniş yer buldu. Arnavutluk medyası Erdoğan'ın ziyaretini anbean yakından ve geniş bir şekilde okuyucuyla buluşturdu. Sırbistan'ın resmi haber ajansı Tanjug, Erdoğan'ın "İlişkilerimizde altın çağı yaşıyoruz" ifadesini ön plana çıkardı. Bosna Hersek haber portalı Klix, Erdoğan'ın "Balkanlar'ın huzur ve istikrarının devam ettirilmesi" mesajına dikkat çekti. Kosova basını ise Erdoğan'ın Kosova ile diyalog konusunda Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e verdiği tavsiyelere dikkat çekti.