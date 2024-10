Türkiye bizi ateşten kurtardı

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma koordinesinde, İsrail'in saldırısı altındaki 878'i Türk, 24'ü KKTC toplam 996 kişi, TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemileriyle Mersin Limanı'na indikleri an sevinç ve mutluluk gözyaşı döktü. Türk vatandaşlarını Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ile Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal karşıladı.Eşini Lübnan'da bırakıp ikizleri 8 yaşındaki Yahya-Aya, annesi Meryem ve bir engelli yakınıyla Türkiye'ye gelen Esra Güngör, "Eşim çalıştığı için orada kalmak zorunda kaldı. Beyrut'ta durum çok kötü. Sürekli bomba atıyorlar. Çocuklarım çok korkuyordu. Devletimizin bizi Türkiye'ye tahliye edeceğini duyduğumuz an çok sevindik. Şimdi çok mutluyuz, yavrularım güvende. Türkiye çok güçlü bir ülke. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız bizi cehennemden kurtarırdı" dedi.25 yıldır Lübnan'da yaşayan Sevim Abuşakir de, 15 yaşındaki oğlu Muhammed ve Lübnanlı eşi Ali ile birlikte gemiden indiği sırada gözyaşı döktü. Genç kadın, "Vatanımıza geldiğimiz için çok mutluyum. Eşim çok yakınlarını kaybetti. Orası bir cehennem. Kahrolsun İsrail" şeklinde konuşurken, babası İsmail Aslan ve kız yeğeni Rafi ile birlikte gelen Sara Aslan ise, "Artık Türkiye'de güvendeyiz. Orada kalan arkadaşlarımıza ve sevdiklerimize inşallah bir şey olmaz. Kendimizi güvende hissetmek gerçekten çok güzel bir duygu. Ülkeme çok teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadılar, sahip çıktılar" şeklinde konuştu.Eyüp Sabri Kırgız: Ekipler 36 saattir uyumuyor. Uyumadılar ama bizi çocuk gibi uyuttular, yemeğimizi, suyumuzu yanımıza koydular. Herkese çok teşekkür ediyorum. Vatanımızda olmak çok güzel bir duygu. Allah vatanımıza, milletimize, devletimize zeval vermesin.Uzman Çavuş Şahin Balıkçı, 3 çocuk annesi Nimet Elsey'in 6 aylık bebeği Ali'yi kucağından bir an olsun bırakmadı. Uzman Çavuş Balıkçı, "Lübnan'dan beraber geldik. Sağ salim yurttaşlarımızı Türkiye'ye getirdik. Ben de bir babayım. Benim de küçük kızım var. O an kendi yavrumu kucakladığımı hissettim" dedi. Anne Nimet Elsey, "Devletime, Mehmetçiğimize çok teşekkür ediyorum. Bizimle yakından ilgilendiler. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.