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Giriş Tarihi: 13.10.2024

‘Şehitlerimizin adını her yerde yaşatacağız’

Tarihi Bedesten Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Abdullah Dölek, Afrika’da şehitlerin adını taşıyan 13 su kuyusu açtıklarını söyledi. Dölek, “Her gün 300 kişiye yemek veriyoruz. Kurban kesip halka dağıtıyoruz ” dedi

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‘Şehitlerimizin adını her yerde yaşatacağız’
Konya Tarihi Bedesten Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Afrika'da ihtiyaç sahiplerini unutmuyor. Bölgede hayırseverlerin de yardımıyla her gün yemek verip kurban kesen dernek, şehitleri de unutmuyor.




Dernek Başkanı Abdullah Dölek bugüne kadar bölgede 13 şehidin adını taşıyan su kuyusu açtıklarını belirtti. İhtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olduklarını söyleyen Dölek, "Şehitlerimizin adını sadece ülkemizde değil her yerde yaşatmaya ant içtik. Cumhurbaşkanımıza da 50 kuyu sözü vermiştik.




Bunu yerine getirmek için mücadele ediyoruz. Hayırseverlerin de desteğiyle bu amacımıza ulaşacağız. Ayrıca günde en az 300 kişiye yemek veriyoruz. Bölgede 14 bin Kuran-ı Kerim dağıttık. Kurbanlar kesip bölge halkına dağıtıyoruz. Türkiye ile Afrika arasında bir gönül köprüsü kurduk. Hem yardım edenler olarak biz hem de ihtiyaçları karşılandığı için onlar mutlu oluyor. Devletimiz de biz de mazlum halkın her zaman yanındayız. Bunun içinde mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz" dedi.

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‘Şehitlerimizin adını her yerde yaşatacağız’
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