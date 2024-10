Pazarcık’ta hayaller gerçeğe dönüyor

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık'ta tamamlanan konutların fotoğraflarını paylaştı.Bakan Kurum, Pazarcık'ta inşa edilen ve vatandaşların yerleşmeye başladığı evlerin görüntülerini, "Asrın felaketinin merkez üssü Pazarcık'ta zor günleri geride bıraktık. Şimdi hayalleri gerçeğe dönüştürüyoruz. Sözümüz, söz. Her bir kardeşimizi sağlam yuvalarına kavuşturana kadar durmayacağız" mesajıyla paylaştı.Kahramanmaraş'ta 73 bin 427 konut ve iş yeri inşa edecek olan bakanlık Pazarcık'ta ise 3 bin 331'i konut 154'ü iş yeri olmak üzere toplam 3 bin 485 bağımsız bölüm yapacak.İlçede şimdiye kadar 2 bin 510 konut teslim edilirken, yapılan konutların tamamı radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle inşa ediyor.Zeynep Ganidağlı (86), "'Evleri 1 yılda teslim edeceğiz' dediklerinde, birçok kişi 'olmaz daha uzun sürer' dedi. Ama hemen bitti. Artık rahat uyuyorum. Murat oğlumdan Allah razı olsun. Dünya durdukça kendisi de dursun" diyeretk duygularını paylaştı.Annesinin yeni evine misafir olan kızı Fatma Ganidağlı, "Çok ferah ve her yönüyle mükemmel. Evler söz verilen tarihte yapılıyor. Kimse umutsuzluğa kapılmasın" ifadelerine yer verdi.Anahtarı alıp içeriye girdiğimde o kadar mutlu oldum ki çocuklar gibi sevindim. Bana dünyaları verdiler. Sağlam malzeme kullanmışlar. Evin her şeyini çok beğendim. Dört dörtlük. Cumhurbaşkanımız, bize verdiği sözü tuttu. Bir sene içerisinde evleri teslim etti.İhalelerimizin yaklaşık yüzde 60'ı tamamlandı. Etap etap konutlar tamamlandıkça vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Çalışmalar 7/24 devam ediyor. Konutların sağlam olması için de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Özellikle zemin bizim için çok önemli. Yaptığımız temelin radye temel, kalıplarımızın ise tünel kalıp olması binalarımızı daha sağlam hale getiriyor. TOKİ olarak tüm vatandaşlarımıza evlerimizi teslim edene kadar çalışmaya devam edeceğiz.