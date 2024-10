Aile içi istismarı önleyecek proje

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ailelerin karşı karşıya oldukları risk ve tehditlere karşı korunmasına yönelik çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini belirten Göktaş, şunları söyledi:Bakanlık olarak, sosyal risk haritası çalışmamızı başlattık. Sosyal risk haritaları kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı, bağımlılık gibi sosyal olguların bütüncül olarak görülmesine imkân sağlayacak. Sosyal risk haritası ile mahalle mahalle, ilçe ilçe, hane hane, kaç engelli, kaç yaşlı, kaç suça sürüklenmiş çocuk, kaç şiddet mağduru veya şiddet riski altında olan kadın var, bunların hepsi haritalanabilecek.Elde edilen bulgularla her bir şehre, ilçeye, mahalleye hatta aileye özgü koruyucu ve önleyici faaliyetler belirlemek mümkün olacak. Bu konuda pilot çalışma başlattık. Sosyal risk haritalarını 81 il, 922 ilçe için oluşturduktan sonra tek bir ekranda bu konudaki tüm bilgilere ulaşacağız.Sosyal risk haritalarından elde edeceğimiz bulguların ardından yenilikçi bir modeli de hayata geçireceğiz. Modeli, yurt genelinde uygulamayı planlıyoruz. Modele 'Aile Rehberi Sistemi' adını verdik. Nasıl Sağlık Bakanlığı'mızın her bir aileye hizmet sunan aile hekimi mevcutsa, bu modelin bir benzerini sosyal hizmetler alanında devreye almak istiyoruz. Her ailenin bir aile rehberinin olacağı bu sistemle aile içi ihmal, istismar ve aile içi çatışmaları gerçekleşmeden engellemeyi amaçlıyoruz.