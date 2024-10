AK Partili Kaya’dan Tugay’ın İnciraltı çağrısına yanıt: Ortak akla varız ama...

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde bakir kalmış, ender yerleden biri olan Balçova İnciraltı Bölgesi için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırlayıp askıya çıkardığı planlara dava açtı. Mahkeme, Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı dava sonucu planları iptal etti.

TUGAY ORTAK AKIL ÇAĞRISI YAPTI

Mahkeme kararı sonrası açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İnciraltı'nın planlamasını ortak akılla yapılması noktasında hareket edeceklerini söyledi. Tugay'ın açıklamlarına AK Parti kanadından yanıt gecikmedi.

ORTAK AKLA VARIZ AMA...

Konuya ilişkin olarak açıklama yapan AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya Başkan Tugay'ın ortak akıl çağrısına deyim yerindeyse yeşil ışık yaktı. Kaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Büyük bir gayretle milletvekili arkadaşlarımız da bakanlarımız da İzmir'deki 5 milyon metrekarelik İnciraltı'ndaki alanı kente kazandırmak istedi. İzmir'in göbeğinde 5 milyon metrekarelik alan kalmış ortada mezbelelik halde... Dedik ki bakanlık olarak çok şeffaf bir süreçle yöneteceğiz. İlgili taraflar kimlerse gelsin. Bu plana gelmek isteyen kim varsa gelsin görüşünü ifade etsin. O binanın yapılacağı bölgede Balçova'da, Narlıdere'de belediye başkanları, bürokratları gittiler bakanlıkla toplantı yaptılar. Yetmedi Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünde yerinde de toplantı yaptılar. Yine İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin o zamanki belediye başkanı Tunç Soyer dedi ki ortak akılla yapalım. 3-4-5 toplantı yapıldı, işin sonuna geldik, bunların ortak akıl dedikleri baktık müteahhit aklı çıktı. Ve bakın böyle bir alanın planlanması uzun bir süre aldı. Yıllardır bekliyor insanlar zaten 40 yıl, 50 yıl.

Şimdi yine çıktı büyükşehir belediyesi tüm bunlardan sonra plana dava açtı. 30'a yakın dava var, bunların büyük kısmı ret oldu. Ama büyükşehrin açtığı davada ilk derece mahkemesi planların iptali noktasında karar verdi. Şimdi Cemil Tugay çıkıp diyor ki ortak akılla yapılırsa biz varız. Senden önceki de ortak akılla yaparız dedi, biz ona varız. Zaten İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yönetilmeyen kadar şeffaf bir süreçle planları yaptık, vatandaş bile katıldı planın içine. Her vatandaş geldi, orada arazisi olan her İzmirli geldi fikir beyan etti. Yine ortak akıl deniyor. Biz ona açığız bak. Ortak akla her yerde varız. İzmir'in, İzmirlinin faydası için her işte birlikte olmaya varız. Ama yine ortak aklın altından orada yıllardır umutsuzluğa itilip yerleri topmış olan o müteahhtilerin aklı çıkarsa yine onun karşısında biz dururuz. Geçtiğimiz haftalarda zaten bu dava süreçlerinin önünde Balçova Belediye Başkanı arkadaşımız geldi. Kendilerinin de önerileri vardı, dedik ki Bakan beyle, İl başkanımızla biz her görüşe açığız, yeter ki doğrusunu bulalım. Biz bunun iyi olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.