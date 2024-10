Devletimiz bir yılda mucize gerçekleştirdi

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli asrın deprem felaketinden etkilenen 11 ilden biri olan Malatya'da bugüne kadar 10 bin 679 deprem konutu teslim edildi. Kentte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2025 yılı sonuna kadar 70 bin 619 konut ve 10 bin 339 işyeri inşa edilecek. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'ndeki aileler yapımı tamamlanan evlerine taşınmaya başladı. Hak sahipleri yeni evlerine bir yıl gibi kısa sürede kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek "Devletimiz mucizeyi gerçekleştirdi" dedi. İkizce Mahallesi'nde yapımı tamamlanan evinin anahtarını teslim alan Zeynal Yalçın, "Depremin ardından devlet süreci çok hızlı yürüttü. Bu bir mucize gibi. Sayın Cumhurbaşkanımız, 1 yıl içinde evleri teslim edeceğini söyleyince, 'Nasıl yapılabilir' diye düşünmüştüm ama mucize gerçekleşti, çok memnun kaldık. İlk kapıyı açtığımda videoya çektim, eşimle ve çocuklarımla paylaştım. Devlet benim yanımda, yalnız değilim" diye konuştu.Konutların teslimi için gece gündüz çalışıldı. 'Malatya sahipsiz' diyorlar, asla sahipsiz değil. Biz 40 yıllık karanlık bir binada oturuyorduk, burası ferah ve aydınlık. Kapıyı açtığımda burası benim cennetim gibi geldi. Anlatamayacağım kadar çok sevindim.Yeni konutumuzda deprem korkusu olmadan yaşıyoruz. Evlerin bu kadar güzel olacağını ve sosyal yönleriyle bu kadar iyi olacağını beklemiyordum. Parkıyla, otoparkıyla her şey dört dörtlük. Bu gece yine deprem oldu, uyandım ama kalkmadım. 'Bir şey olmaz' diye düşündüm.Böyle bir evim olacağını hayal bile edemezdim. Allah devletimize zarar ziyan vermesin. Bir yıl içinde evimize kavuştuk. Hayallerimin ötesinde oldu. Murat oğlum verdiği sözü tuttu. DHAÇevre, Şehircilik ve İklim Değişkliği Bakanı Murat Kurum İkizce Mahallesi'nde yapımı tamlamlanan evlerinin görüntülerini sosyal medya hesabından "Her bir depremzede kardeşimizin hayallerini gerçekleştirmeden durmak yok" mesajıyla birlikte paylaştı.Toplu Konut İdaresi (TOKİ) İnşaat Uygulama Uzmanı Ramazan Coşkun, bölgedeki konut projelerinin sağlamlığına vurgu yaparak, "TOKİ olarak her zaman sağlam konut yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Yatay mimariye uygun, radye temel sistemi ve tünel kalıp sistemi kullanarak depreme dayanıklı konutlar üretiyoruz" dedi.