Dr. Eray Güçlüer SABAH TV’de: Dengeler Türkiye lehine gelişiyor

"BİZİM KAAN UÇAĞININ YANINDA F-35'LER OYUNCAK KALIR"

"2028 yılında üstün niteliklere sahip KAAN uçağımız 2028 haziran ayında 20 adet hava kuvvetlerimize teslim ediliyor. KAAN uçağının her biri stratejik silah halindedir. Her bir tanesi noktasında dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu çok önemli. Dolayısıyla 2028'den itibaren bölgedeki hava üstünlüğü İsrail ya da ABD'ye değil, bize geçiyor. Şimdi ne yapıyorlar getiriyor uçak gemisini, getiriyor üstlerini her tarafta uçaklar kaldırıyor, İran saldırıyor havada önlüyorlar ya da İran'a önleme uçuşları yapıyorlar. Evet ama artık 2028'den sonra denge bize geçiyor. Bugün bir KAAN uçağının yanında F-35'in, F-16'nın hükmü mü olur? Oyuncak gibi kalıyor."