Dr. Eray Güçlüer SABAH TV’de: Dengeler Türkiye lehine gelişiyor

"YÜZDE SEKSEN BAŞARISIZ VE YOK OLUYORLAR"

"Binaları tahrip ederek sivil insanları öldürerek bir yöntem olarak karakterize edilebilecek İsrail askeri mantığı aslında hava gücü ve istihbarat gücünün dışında oldukça zayıf. Güneyde Lübnan'a saldırıyor ancak bu saldırı başarısız, püskürtülüyor. Özel kuvvet operasyonlarına baktığımızda neredeyse bütün özel kuvvet operasyonlarının yüzde 80'ini başarısız ve yok oluyorlar. Yani fiziksel cesaret isteyen noktalarda başarısız teknoloji isteyen noktalarda AB'nin desteği ile başarılılar. Ancak muharebede kesin sonuç fiziksel insan gücüyle, inanmış, azmetmiş, sabırlı, dirençli, kuvvetlerle sağlanabilir. Şu an İsrail'in bir yıpratma savaşı süreci içerisinde bir kaotik ortama sürüklendiğini görüyoruz."

"TÜRKİYE'DE VAR, İSRAİL'DE YOK"

"Hava savunma sistemlerinde ve hava savunma füzelerinde kritik bir aşamaya gelindiği ifade ediliyor. Bu o yorgunluğun ve yıpranmışlığın işaretleridir. Şu an İsrail'in elinde alçak irtifa hava savunma sistemleri yani bu dronları önleyebilecek alçak irtifa savunma sistemleri yok. Ancak bizde var. GÖKBERK, KORKUT, mesela bunlar kendi ürettiğimiz hava savunma sistemleri ve yüzde yüz etkili. Özellikle Suriye ve Irak'taki birliklerimiz olası saldırılarda çok başarıyla kullanıyorlar ama İsrail'de bu yok. "