Dr. Eray Güçlüer SABAH TV’de: Dengeler Türkiye lehine gelişiyor

Sabah Youtube'da yayınlanan Ortadoğu programının yeni bölümünde Dr. Eray Güçlüer, İsrail'in yüzde doksan oranında başarı sağladığını söylediği Demir Kubbe'nin başarısının; Hizbullah'ın son saldırılarıyla birlikte, yüzde yetmiş civarında olduğunu söyledi. Türkiye'nin hava savunma sisteminde yüzde yüz başarılı olduğunu dile getiren Güçlüer, dengelerin Türkiye lehine geliştiğini, 2028 yılında ise hava üstünlüğünün İsrail yada ABD'de değil, Türkiye'de olacağını söyledi.
"YÜZDE SEKSEN BAŞARISIZ VE YOK OLUYORLAR"
"Binaları tahrip ederek sivil insanları öldürerek bir yöntem olarak karakterize edilebilecek İsrail askeri mantığı aslında hava gücü ve istihbarat gücünün dışında oldukça zayıf. Güneyde Lübnan'a saldırıyor ancak bu saldırı başarısız, püskürtülüyor. Özel kuvvet operasyonlarına baktığımızda neredeyse bütün özel kuvvet operasyonlarının yüzde 80'ini başarısız ve yok oluyorlar. Yani fiziksel cesaret isteyen noktalarda başarısız teknoloji isteyen noktalarda AB'nin desteği ile başarılılar. Ancak muharebede kesin sonuç fiziksel insan gücüyle, inanmış, azmetmiş, sabırlı, dirençli, kuvvetlerle sağlanabilir. Şu an İsrail'in bir yıpratma savaşı süreci içerisinde bir kaotik ortama sürüklendiğini görüyoruz."
"TÜRKİYE'DE VAR, İSRAİL'DE YOK"
"Hava savunma sistemlerinde ve hava savunma füzelerinde kritik bir aşamaya gelindiği ifade ediliyor. Bu o yorgunluğun ve yıpranmışlığın işaretleridir. Şu an İsrail'in elinde alçak irtifa hava savunma sistemleri yani bu dronları önleyebilecek alçak irtifa savunma sistemleri yok. Ancak bizde var. GÖKBERK, KORKUT, mesela bunlar kendi ürettiğimiz hava savunma sistemleri ve yüzde yüz etkili. Özellikle Suriye ve Irak'taki birliklerimiz olası saldırılarda çok başarıyla kullanıyorlar ama İsrail'de bu yok. "
"BİZİM KAAN UÇAĞININ YANINDA F-35'LER OYUNCAK KALIR"
"2028 yılında üstün niteliklere sahip KAAN uçağımız 2028 haziran ayında 20 adet hava kuvvetlerimize teslim ediliyor. KAAN uçağının her biri stratejik silah halindedir. Her bir tanesi noktasında dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu çok önemli. Dolayısıyla 2028'den itibaren bölgedeki hava üstünlüğü İsrail ya da ABD'ye değil, bize geçiyor. Şimdi ne yapıyorlar getiriyor uçak gemisini, getiriyor üstlerini her tarafta uçaklar kaldırıyor, İran saldırıyor havada önlüyorlar ya da İran'a önleme uçuşları yapıyorlar. Evet ama artık 2028'den sonra denge bize geçiyor. Bugün bir KAAN uçağının yanında F-35'in, F-16'nın hükmü mü olur? Oyuncak gibi kalıyor."
"DENGELER TÜRKİYE LEHİNE DEĞİŞİYOR"
"Bunları göreceksiniz, az kaldı, yakında KAAN uçağımızın silahla atış testleri yapılacak. Bunlar çok gurur verici gelişmeler ama bunun da ötesinde Türk milli çıkarlarının, kendi jeopolitiğimizde uygulanmasının temel argümanlarıdır bunlar. Bu jeopolitikte artık dengeler Türkiye lehine değişiyor. Bu yüzden birileri öyle diyor böyle diyor olabilir biz Türkiye olarak ne yapacağımızı biliyoruz ve hazırız."