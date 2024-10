Kenetlenirsek her sıkıntıyı çözeriz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Grand Tarabya Otel'de Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) 51. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi:22 yıl boyunca pek çok engelle karşılaştık. Biz yol, havayolu inşa ederken muhalefetin neler yaptığını hepimiz hatırlıyoruz. Mega projelerin mahkeme yolu ile engellenmeye çalışılmasından şirketlerimizin tehdit edilmesine, savunma sanayiimizin itibar suikastlarına uğramasına kadar akla gelebilecek her türlü sabotajla karşılaştık. Bu ülke kendi ülkesini kötüleyen ana muhalefet partisi genel başkanları gördü. Meclis kürsüsünden iş dünyasına tehditler savuran siyasiler gördü. 'Millet yol mu yiyecek' diyen vizyonsuzları mı ararsınız, İHA ve SİHA'lara saldıranları mı ararsınız... Allah rahmet eylesin, Özdemir Bey bu işin aşkı ile yanıp tutuşurken, kendisi hasta yatağında SİHA'ların son durumunu soracak bir sanayiciydi.22 yıldır yürüdüğümüz bu yolda ülkemizi adaletle, kardeşlikle büyütmeye devam edeceğiz. Yumuşama ikliminin kökleşmesinde işçiişveren fark etmeksizin tüm sendikalarımızın desteği önemli. Bölgedeki gerilimin tırmandığı bu dönemde toplumdaki diyalog zeminini genişletmeliyiz. İsrail hedefine ulaşmamalı. Türkiye üzerinde birleştiğimizde her badireyi atlatırız, her türlü sıkıntıyı çözeriz. İç kalemizde bir gedik açılırsa dışarıda verdiğimiz mücadelenin bir anlamı kalmaz. Gün birlik olma günüdür. Gün kardeşliğimizi güçlendirme günüdür. Türkiye olarak kenetlenirsek her meseleyi aşarız. Tüm siyasi partilerin, tüm sendikaların kardeşlik seferberliğimize destek vermesini bekliyoruz. İşçi olmadan işveren olmaz, işveren olmadan işçi olmaz. Devlet olmadan hiçbiri olmaz.6 Şubat depremlerinin yol açtığı ilave 104 milyar dolarlık faturaya rağmen, vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artırma hedefiyle uyguladığımız ekonomi programımızın olumlu etkilerini görmeye başladık. Ekmeğimize, alın terimize musallat olan enflasyon yavaş yavaş dizginlenmeye başladı. 4 ayda 26.1 puan geriledi. Yeterli olmadığının farkındayız. Biraz daha sabredip çok daha güzel neticeleri göreceğiz.Son 1.5 yıldır makro dengesizlikleri gidermek adına büyük bir mesafe kat ettik. Hamd olsun başarılı da olduk. Ağustosta 4.3 milyar dolar ile 5 yılın aylık en yüksek cari fazlasını verdik ve yıllık cari açığımız 11 milyar dolara geriledi. Böylece 2023 Mayıs ayına göre yıllık cari açıktaki düşüş 44 milyar doların üzerinde gerçekleşti. Rezervlerimiz artmaya devam ediyor. Merkez Bankası brüt rezervleri 156 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı.Sendikamız 14 Ekim'de 65. kuruluş yıldönümünü geride bıraktı. O günden bugüne metal iş kolunda faaliyet gösteren işverenlerimiz Türkiye'nin sanayi atılımlarında her zaman öncü roller üstlendi. Sanayi ihracatımızın yüzde 40'ını gerçekleştiren otomotiv sanayii, demirçelik, dayanıklı tüketim gibi sektörlerle üretimin lokomotifi olan 264 üye şirket sendikamızın çatısı altında yer alıyor. Ekosistemiyle MESS 1 milyon kişiye istihdam imkânı sağlıyor. MESS burs programıyla da nitelikli insan kaynağımızın yetişmesine katkı sağlıyor. Mesleki eğitim alanında 50 bin bursiyere ulaşıp eğitime destek veren sendikayı bu sosyal sorumluluk projelerinden dolayı kutlarım. Türkiye'yi daha müreffeh yarınlara taşıyacak "MESS Yarınım" tarzı projeleri geliştiren sendikamızı tebrik ediyorum.Kılıçdaroğlu'nun 13 seçim yenilgisi sonrası partisi tarafından perte çıkarılmasını Türkiye'nin aydınlık geleceği adına önemli buluyoruz. Sırtından hançerlenmenin öfkesini birilerine hakaret ederek çıkarmaya çalışanlara acıyarak bakıyoruz. Eski Türkiye'nin unutulmaya yüz tutmuş kötü hatıraları olmaktan kurtulamayacak. Milletimizi birbirine düşürmeyi başaramayacaklar. Biz de bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz. Bizi bugünlere getiren, yolumuzda emin adımlarla yürümemizdir. Bizim tek derdimiz ülkeye aşkla hizmet etmektir.Küresel ekonominin 5 yıldır içinde bulunduğu fırtınalı süreci biliyorsunuz. Koronavirüs salgını ve jeopolitik gerilimler tedarik zincirlerinde kırılmalara yol açtı. Enerji ve gıda fiyatlarında keskin artışlara sebep oldu. Küresel büyüme, bu tür şoklara göre dayanıklı olsa da bazı bölgelerde büyüme oldukça zayıf bir performans gösterdi. Bölgesinin istikrar adası ve yükselen yıldızı olan Türkiye, etrafındaki ateş çemberine rağmen üretim kabiliyetleri, güçlü altyapısı, nitelikli insan kaynağı, küresel entegrasyonuyla adından daha fazla söz ettiriyor.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dostumuz, kardeşimiz; iki devlet, tek millet anlayışına sahip olduğumuz Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanı, değerli gardaşım İlham Aliyev ve tüm Azerbaycan halkına Türkiye'nin selam ve muhabbetlerini iletiyorum" ifadesini kullandı. Erdoğan paylaşımında, Türk ve Azerbaycan bayraklarının birlikte dalgalandığı görsele de yer verdi.