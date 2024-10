F-35’lerle iyi vurdunuz mu diyelim!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde ağırladı. İkili görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısına Gazze'de yaşanan siyonist zulüm konusundaki görüş ayrılıkları damgasını vurdu. Erdoğan, "Filistin ve Lübnan'daki katliamlar devam ettikçe bölgemizin ve ötesinin huzur bulması mümkün değildir" dedi. Scholz ise konuşmasında, "İsrail, kendini savunma hakkına sahip. Biz her zaman insani yardım için çaba harcadık Gazze'ye. İkili devlet çözümü ve ateşkes için çaba harcamak durumundayız" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "50 bini aşkın insanın öldürüldüğü bir katliam söz konusu. Bütün bu insanların öldürülmesi konusunda başta Güney Afrika olmak üzere Lahey Adalet Divanı'na onların müracaatıyla başlayan süreci biz de dahil olmak üzere birçok dünya ülkesi Lahey Adalet Divanı'na bu müracaatı tazelemiştir, zenginleştirmiştir. Bu ülkelerden bir tanesi de biziz. Çünkü 50 bin insanın öldürülmesi, 100 bine aşkın insanın yaralı halde olması herhalde 'F-35'lerle iyi vurdunuz, iyi yaptınız' dedirtmez. Bunlara 'Siz nereye gidiyorsunuz' dedirtir" diye konuştu.Erdoğan, "Vicdan ve basiret sahibi tüm siyasi aktörlerin artık inisiyatif almasını, İsrail'in saldırgan politikalarına 'dur' demesini bekliyoruz. Türkiye olarak ilk günden beri ortaya koyduğumuz vicdanlı duruşu bundan sonra da devam ettireceğiz" dedi.Başkan Erdoğan, Türkiye- Almanya ilişkilerine de değinerek "NATO müttefikimiz Almanya ile iki büyük devlet arasında olabilecek her alanda yoğun ilişkilere sahibiz. Son dönemde ülkelerimiz arasında gerçekleşen üst düzeyli ziyaretler bu durumun açık tezahürüdür. Bu ilişkilerin lokomotifi, beşeri bağlarımız ve ortak menfaatlerimizdir. Almanya'da nüfusu 3.5 milyonu geçen Türk toplumu yaşıyor. Her yıl Türkiye'yi 6 milyonu aşkın Alman turist ziyaret ediyor. İkili ticaretimiz 50 milyar dolara ulaştı. Hedefimiz ise 60 milyar dolara ulaşmak" dedi.Başkan Erdoğan, İsrail'in ve Netanyahu'nun kafa yapısında bu savaşı belli bir dairede tutmak değil, yayma anlayışının olduğunu söyleyerek "İsrail'in elindeki imkânlar fazla. Şu anda F-35'leri de kullanma noktasına geldi. Öbür tarafta roket, füze bütün bu imkanlar şu anda İsrail'in elinde var ve bunlarla birlikte ne yapıyor? Bir yayılma periyoduna giriyor ve bu yayılma periyodunda da işte önce Gazze'de başlayan bu savaş sonunda nereye yayıldı? Lübnan'a kadar yayıldı. Batı zil takıp oynuyor" dedi.Başkan Erdoğan, Avrupa'da İslam düşmanlığının arttığına vurgu yaparak Scholz'a bu konuda ortak mücadele çağrısı yaptı