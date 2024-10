Kadınlar kalkınmanın lokomotif gücüdür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kadın tarafından derneğin genel merkezinde düzenlenen Uluslararası Farkındalık Zirvesi'ne katıldı. Emine Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Son 20 yılda Türkiye'de reform niteliğinde düzenlemeler gerçekleştirdik. Kadınlarımızın haklarını güvence altına alan, toplumsal hayattaki konumunu sağlamlaştıran güçlü bir hukuksal ve idari altyapının temellerini attık. Bu temelin üzerine, her gün yeni başlıklar, yeni iyileştirici düzenlemeler ekleniyor. Bugün iş hayatında kadınların sorunları konuşulurken evi ve işi arasında savrulan kadınların, tırnak içinde 'eşitlik' adı altında sarf ettikleri insanüstü efor ve yaşadıkları çelişkiler göz ardı ediliyor. Öte yandan, kadın emeği yalnızca unvanlar ve işgücüne katılım üzerinden değerlendiriliyor. Oysa kültürümüzde kadın, tarlayı sürerken de, bir çocuğu yetiştirirken de, aileyi idame ettirirken de üretendir. Önümüze gelen bir tas çorba, yemenideki oya, kilimdeki desen ve arkamızdan okunan her bir duada kadının emeği vardır. AK Parti döneminde hayata geçirilen evde bakım desteği, doğum izni düzenlemeleri, kreş desteği gibi uygulamalar, bu çabaların sonucudur. Bugün gelinen noktada kadınlarımız, aile hayatında da güçlü bir anne, güçlü bir eş rolünü yitirmeden toplumsal kalkınmanın kilit bir aktörü olabiliyorlar. Üretim sektöründe elde ettikleri başarılarla, ülke ekonomimizin lokomotifini oluşturuyorlar. Bilim alanındaki çalışmalarıyla, milli teknoloji hamlemize ivme katıyorlar.Kadınlar, gelecek nesilleri yetiştiren, toplumsal değerlerimizin kalesi olan aile kurumunun temel unsuru, sosyal kalkınmanın da lokomotif gücüdür. Kadınların sağlığı, güvenliği, eğitimi, ekonomik güçlenmeleri ve genel yaşam kalitesini artırmak devletlerin en öncelikli sosyal politika başlıklarından birisidir. Düşünce ve gönül dünyamıza vurulan zincirleri kelimeleriyle kıran kıymetli düşünür Alev Alatlı, gençlerimiz için bulunmaz bir örnektir. Türkiye'de bir dönem bilgisayar yazılımcılığı yapmış ilk kadınlardan olan ve halen aktif olarak, dünyanın önde gelen bir savunma sanayii şirketinde finans alanında çalışan Canan Bayraktar'ın değerlerini ve aile hayatındaki rollerini de sahiplenerek elde ettiği başarılar, tüm kadınlar için ilham kaynağıdır. Tüm yıkımlara ve kayıplara rağmen, elindeki imkânlarla her gün yaşamı yeniden kuran Filistinli kadınlar, daha yaşanabilir bir dünya umudumuzu ayakta tutuyor."Zirvede Farkındalık Ödülleri'ne layık görülen yazar Alev Alatlı, Prof. Dr. Ümit Meriç, Prof. Dr. Nurhan Atasoy ve BAYKAR Yönetim Kurulu Üyesi, finans yöneticisi Canan Bayraktar için plaket töreni düzenlendi. Meriç ile Bayraktar'a plaketlerini veren Erdoğan, merhum Alatlı'nın ödülünü kızı Funda Aktan'a, sağlık sorunları nedeniyle törene katılamayan Atasoy'un ödülünü ise Günseli Kato'ya takdim etti. Ödül töreninin ardından aile fotoğrafıyla program sona erdi.Zirveye Emine Erdoğan'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, KADEM Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, TOGEMDER Başkanı Belma Sekmen, Afrika Kültür Evi Başkanı Zeliha Sağlam ile bazı oda başkanları ve milletvekilleri de katıldı.