Kılıçdaroğlu hakkında re’sen soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Ekim'de sosyal medya platformu X'ten yaptığı "Sırtından hançerlenmenin öfkesini sosyal medyadan sürekli birilerine hakaret ederek çıkarmaya çalışanlara sadece acıyarak bakıyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, eski Türkiye'nin unutulmaya yüz tutmuş kötü hatıraları olarak anılmaktan kurtulamayacaklar" paylaşımını alıntılayan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına yönelik hakaretamiz ifadeler kullanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kılıçdaroğlu'nun ifadelerinin "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçunu oluşturabileceğini değerlendirerek, Kılıçdaroğlu hakkında re'sen soruşturma başlattı.