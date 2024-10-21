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Giriş Tarihi: 21.10.2024

Kültürümüzde kadın üretendir

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Kültürümüzde kadın üretendir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kadın tarafından düzenlenen Uluslararası Farkındalık Zirvesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.



Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kültürümüzde kadın, tarlayı sürerken de bir çocuğu yetiştirirken de aileyi idame ettirirken de üretendir. Önümüze gelen bir tas çorbada, yemenideki oyada, kilimdeki desende ve arkamızdan okunan her bir duada emeği olan tüm kadınlarımızı yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
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Kültürümüzde kadın üretendir
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