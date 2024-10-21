Ters kelepçeli geçit

Yenidoğan Çetesi soruşturmasında ilk tutuklamalar 22 Nisan 2023'te yapıldı. Bu kapsamda 22 kişi cezaevine konuldu. Avukat Aylin Arslanatar, Ağustos 2024'te soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i telefonla aradı. Bazı şüphelilerin tahliyelerini gerçekleştirmezse savcıya suikast yapılacağı, ailesine zarar verilebileceği tehdidinde bulundu. Arslanatar'la irtibatı tespit edilen Mustafa Kemal Zengin de Savcı Zengin'le irtibata geçti. Ardından bebek çetesinin avukatıyla birlikte görüşmeye gittiği Zengin'in odasında tehditleri sürdürdü. Hatta savcıya "Benimle fotoğrafın olsun" dediği de öne sürüldü. Ancak bu anlar savcının odasındaki gizli kamera ile kayıt altına alındı. Bunun üzerine başlatılan tehdit soruşturması kapsamında 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3 jandarma personeli işlemleri sonrası serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden Arslantatar, Mustafa Kemal Zengin, Baki Çelik, Yavuz Çelik ve Muhammed Emin Orhan tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mustafa Kemal Zengin ve şüpheliler ters kelepçeyle adliyeye getirildiği sırada çekilen bir fotoğrafta ise Zengin'in bu sırada onları izlediği görüldü. Savcı Yavuz Engin, 1989 yılında Almanya'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Bolu'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2013'te mezun oldu. İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamladı. 2014 yılında savcı adayı olarak mesleki kariyerine başladı. Staj sürecinin ardından, Saruhanlı Cumhuriyet Savcılığı'na atandı. 2024 Nisan ayında ise HSK tarafından Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı görevine terfi ettirildi.