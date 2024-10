FETÖ’yle mücadelede kararlılık mesajı: Hepsi hesap verecek

Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından Ankara'dan FETÖ ile mücadele mesajı verildi.Yabancı birtakım istihbarat örgütlerinin aracı olarak ülkemizi karıştırmaya çalışan, demokratik düzeni antidemokratik yollarla farklı yöntemlerle yıkmaya çalışan güçlere karşı çok daha dirençli bir şekilde yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu büyük tehdidi bertaraf ettik ama her zaman için uyanık olmaya devam etmemiz gerekiyor. Uluslararası arenada da bu mücadeleyi sonuna kadar sürdürmeye devam edeceğiz.Kirli bir örgütün kirli sözde liderinin bugün öldüğü haberini aldık. İsterdik ki buraya gelsin ve yaptıklarının hesabını Türk yargı sistemi önünde, adalet önünde versin, ömür boyu hapislerde çürüsün. İlahi adaletten kaçamadı.Bu ölüm haberi bizi hiçbir zaman rehavete, gevşemeye itmeyecek. Bu örgüt, milletimizin tarihinde türüne ender rastlanan bir tehdit odağı olmuştur. Binlerce gencimizi kutsal değerler adına kandırarak saflarına katmış, bu gençlerimizi kendi vatanlarına, milletlerine, kutsal değerlerine ihanet eden bir makineye dönüştürmüştür. Bu insanlar yurtdışında istihbarat servislerinin elinde büyük bir zillet içinde kendi ülkelerine, milletlerine ve değerlerine karşı bir silah olarak kullanılıyor. Bu ölüm vesilesiyle artık onların üzerindeki büyünün kalkmış olması lazım ve kendilerini gittikleri ihanet dolu bu yanlış yoldan vazgeçmeye, devletlerinin, milletlerinin aleyhine çalışmaktan vazgeçmeye davet ediyorum. Bu yol iyi bir yol değil. Bu yolun sonu iyi bir son değil. Milletimiz, devletimiz her türlü terör örgütüyle olduğu gibi bu örgütle de mücadele etmeye devam edecektir. Artık yol yakınken dönmeyi bilsinler.Ülkemiz aleyhine esaslı bir milli güvenlik sorunu olarak devam eden bu örgütle mücadele FETÖ elebaşı ile sınırlı olmayıp tüm unsur ve uzantılarıyla sürecektir. Aksine mücadelemiz aynı kararlılık ve azimle devam edecektir. FETÖ mensuplarının her biri Türk adaleti önünde mutlaka hesap verecek. FETÖ üyeleri hakkında yürütülmekte olan adli işlemler söz konusu ölüm olayından etkilenmeden örgütün yönetici ve üyelerine karşı yürütülen yargılamalar ve uluslararası adli mekanizmalar aynı kararlılıkla takip edilecektir. Türkiye milli iradeye savaş açan bu ihanet şebekesinin kalıntılarını temizlemekten asla vazgeçmeyecek.Milletimizin iradesine darbe vurmaya kalkan, halkımızın üzerine ateş açan FETÖ ile mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan'ın "Su uyur FETÖVARİ yapılar uyumaz" sözü bizim başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelemizdeki ana ilkemizdir.Bu hainin "vatansız" olarak ölmesi ve sonsuza kadar böyle anılacak olması, bu yapıdan zarar gören vatandaşlarımızın acılarını dindiremese de vatanına ihanet edenlerin kaçınılmaz sonunu göstermesi bakımından ibretliktir. FETÖ'yle mücadelemiz, kökleri kazınana kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.Emperyalistler, örgütün elebaşı ölünce başkasını bulurlar. Biz zihniyetle mücadele ediyoruz ve mücadelemizi aksatmadan devam ettirmeliyiz.