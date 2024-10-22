Mahşerde de ellerimiz yakasında olacak

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'de ölüm haberi 15 Temmuz şehitlerin ailelerini sevince boğdu. 15 Temmuz Şehitler Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, şehit yakınları ve gazilerle İstanbul Üsküdar'daki 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde buluştu. Vatan Gazileri ve Şehit Yakınları Derneği, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberini Sincan Yenikent Cezaevi önünde davul zurna eşliğinde duyurdu. 15 Temmuz'ün özel harekâtçı şehidi Gülşah Güler'in babası Hüseyin Güler, "251 şehidimizin eli mahşerde onun yakasında olacak" derken 15 Temmuz gazisi Vahide Şefkatlioğlu, "Her şehit için Allah ona bin azap versin inşallah. O kadar insanı babasız, annesiz, ailesiz, anneleri evlatsız bıraktılar. Annemiz evladı için her gün hâlâ ağlıyor. Bunun hesabını burada vermedi ama Allah'ın adaletine inanıyoruz" diye konuştu. İşte 15 Temmuz şehidi ve gazi yakınlarının duyguları:
Şehit polis Fırat Bulut'un ağabeyi Murat Bulut
: Dünya bir pislikten temizlendi.
15 Temmuz gazisi Çetin Yıldız:
Rabbimiz ona memleketinde ölmeyi bile nasip etmedi.
Şehit komiser yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit:
Aldığımız en güzel haber. Yüreğimize az da olsa su serpildi. Çok şükür aldığı oksijen artık zayi olmayacak. Bu dünyada yaptıklarının hesabını ahirette verecek.
Şehit polis memuru Sevda Güngör'ün annesi Nurol Güngör:
Cehennemde yanar inşallah.
İkiz polis memurlar Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Ali Oruç
: Hesap zamanı hesap veremeyenlerden olacak. Ateşlerde yansın.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit düşen Samet Uslu'nun babası Hüseyin Uslu ve annesi Gönül Uslu:
Allah'ıma her gün onun ölümünü görmeden beni bu dünyadan alma diye yalvarıyordum. Ölümü beni çok mutlu etti. Artık hesabını zebanilere verecek.
Şehit polis memuru Halit Gülser'in babası Ömer Gülser:
Yanan yüreğimize su serpildi. İhanetçilerin akıbeti aynı olacak. Rabbim bize bugün bayram yaşattı.
Şehit Mutlucan Kılıç'ın annesi Yıldız Kılıç:
Yavrum rüyalarıma giriyordu. Anne çok acı çekiyorum diyordu. Mutlu oldum. Bu gece rüyama girerse çok mutluyum anne diyecek biliyorum. Uzun zaman sonra bugün rahat bir uyku uyuyacağım.
Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Başkanı şehit yakını Bilge Gürs:
İlahi adalet karşısında yargılanacak.
15 Temmuz Gazisi Dr. Mehmet Celal Almaz:
Tanklarına güvenerek sivil halka zulmetmeye çalışanların başı vatansız, memleketsiz bir şekilde zelil oldu. Hepsinin sonu da bu olacak. Biz 2016'da neredeysek oradayız. Devletimize sahip çıktık. Al yıldızlı bayrağımızın altında şerefle, gururla duruyoruz. Ama onlar vatansız bir şekilde, kaçacak bir yer arıyorlar. Bu millete başkaldıran herkesin sonu budur.
15 Temmuz gazisi İlhami Çil
: Vatansız bir hain olarak ölmek ona çok yakıştı.
Tolga YANIK – Ali ALTUNTAŞ- Özgür ÖZDEMİR - Hüseyin KAÇAR - Murat KARAMAN - Ziya RAMOĞLU - Rana BÜYÜKTAŞ/
SABAH