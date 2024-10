Mahşerde de ellerimiz yakasında olacak

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'de ölüm haberi 15 Temmuz şehitlerin ailelerini sevince boğdu. 15 Temmuz Şehitler Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, şehit yakınları ve gazilerle İstanbul Üsküdar'daki 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde buluştu. Vatan Gazileri ve Şehit Yakınları Derneği, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberini Sincan Yenikent Cezaevi önünde davul zurna eşliğinde duyurdu. 15 Temmuz'ün özel harekâtçı şehidi Gülşah Güler'in babası Hüseyin Güler, "251 şehidimizin eli mahşerde onun yakasında olacak" derken 15 Temmuz gazisi Vahide Şefkatlioğlu, "Her şehit için Allah ona bin azap versin inşallah. O kadar insanı babasız, annesiz, ailesiz, anneleri evlatsız bıraktılar. Annemiz evladı için her gün hâlâ ağlıyor. Bunun hesabını burada vermedi ama Allah'ın adaletine inanıyoruz" diye konuştu. İşte 15 Temmuz şehidi ve gazi yakınlarının duyguları:: Dünya bir pislikten temizlendi.Rabbimiz ona memleketinde ölmeyi bile nasip etmedi.Aldığımız en güzel haber. Yüreğimize az da olsa su serpildi. Çok şükür aldığı oksijen artık zayi olmayacak. Bu dünyada yaptıklarının hesabını ahirette verecek.Cehennemde yanar inşallah.: Hesap zamanı hesap veremeyenlerden olacak. Ateşlerde yansın.Allah'ıma her gün onun ölümünü görmeden beni bu dünyadan alma diye yalvarıyordum. Ölümü beni çok mutlu etti. Artık hesabını zebanilere verecek.Yanan yüreğimize su serpildi. İhanetçilerin akıbeti aynı olacak. Rabbim bize bugün bayram yaşattı.Yavrum rüyalarıma giriyordu. Anne çok acı çekiyorum diyordu. Mutlu oldum. Bu gece rüyama girerse çok mutluyum anne diyecek biliyorum. Uzun zaman sonra bugün rahat bir uyku uyuyacağım.İlahi adalet karşısında yargılanacak.Tanklarına güvenerek sivil halka zulmetmeye çalışanların başı vatansız, memleketsiz bir şekilde zelil oldu. Hepsinin sonu da bu olacak. Biz 2016'da neredeysek oradayız. Devletimize sahip çıktık. Al yıldızlı bayrağımızın altında şerefle, gururla duruyoruz. Ama onlar vatansız bir şekilde, kaçacak bir yer arıyorlar. Bu millete başkaldıran herkesin sonu budur.: Vatansız bir hain olarak ölmek ona çok yakıştı.SABAH