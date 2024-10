Dünya basınında BRICS Zirvesi yorumu: Erdoğan gücünü gösterdi

Dünya medyası Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi'ndeki "Genişletilmiş BRICS+" toplantısını yakından takip ediyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC'deki haberde zirvenin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için simgesel bir zafer olduğuna dikkat çekildi. Haberde "Putin için zirve, Batı'ya ve halkına dünyanın geri kalanından dışlanmadığını göstermek için bir fırsat" denildi. Ancak ABD ve Batı medyasındaki haberlerde en çok dikkat çekilen liderlerin başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BRICS'e katılımı oldu.New York Times, Financial Times ve Foreign Policy gibi yayın organları BRICS Zirvesi'nde en çok dikkat çeken ismin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu dile getirdi.ABD merkezli New York Times gazetesindeki haberde "BRICS Zirvesi'nde en dikkat çeken lider: Recep Tayyip Erdoğan" başlığı atıldı. Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO üyesi bir ülkenin zirveye katılan tek lideri olduğu vurgulandı. Analistler, Erdoğan'ın bu ziyaretini, Doğu ile Batı arasında denge kurma politikasının bir sembolü olarak değerlendirdi. Gazeteye konuşan analistler, Erdoğan'ın zirveye katılımının, yıllardır devam eden denge politikasının bir simgesi olduğunu söylediler.Uluslararası ilişkiler alanındaki analizleri ile bilinen Foreign Policy sitesindeki haber analizde ise Türkiye'nin BRICS'e başvurması durumunda bunun jeopolitik açıdan bir dönüm noktası olacağı yazıldı. BRICS hamlesinin Türkiye dış politikasında bir kırılma noktası olmadığının altı çizilen yazıda, "Bu Ankara'nın Batı ile bağlarını sürdürürken ittifakları çeşitlendirmeyi amaçlayan uluslararası dengeleme hamlesinin bir uzantısıdır" değerlendirilmesi yapıldı.İngiltere merkezli finans dünyasına hitap eden Financial Times gazetesinin internet sitesindeki haberde de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in zirve kapsamında bir araya geldiği belirtildi. Haberde Başkan Erdoğan'ın Batılı müttefiklerine 'arabulucu' olarak ne kadar güçlü olduğunu hatırlattığını yazdı.