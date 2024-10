Hiçbir saldırı milletimizin ezeli kardeşliğini bozamaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen SAHA EXPO Fuarı'nda konuştu:Her ne kadar şehitlerimiz sebebiyle acımız büyük olsa da Türkiye Yüzyılı ülkümüze kasteden alçaklarla mücadele azmimiz çok daha büyüktür. Bu tarz alçaklıklarla bize geri adım attıracaklarını zannedenlerin tepesine binmeye, inlerini başlarına geçirmeye devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti sadece tüm terör örgütlerinden değil, bu cinayet şebekelerini üzerimize salan emperyalist çetelerden de daha büyüktür, daha güçlüdür.Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bekasına yönelik tüm tehditleri kaynağında bertaraf etme gücüne, kapasitesine ve kararlılığına sahiptir. Türkiye 85 milyon vatandaşının topyekûn kenetlenmesiyle her türlü tuzağı bozacak basirete de hamdolsun ziyadesiyle haizdir. İnşallah bundan sonra aynı stratejik akılla mücadelemizi sürdüreceğiz.Milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan her türlü saldırı akim kalacak, başarısız olacak, en sonunda dönüp kandan beslenen terör baronlarını vuracaktır. Hava Kuvvetlerimiz ve MİT Başkanlığımız bu alçak saldırıya cevabımızı Suriye ve Irak'taki terör hedeflerini yok ederek katbekat fazlasıyla vermiş, şehitlerimizin mübarek kanlarını yerde bırakmamıştır. Savunma sanayii çalışanlarımız da saldırıdan hemen sonra "Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz" diyerek bu milletin nasıl yenilmez bir irade, nasıl sarsılmaz bir imana sahip olduğunu göstermişlerdir. İstiklal Marşı'mızdaki o asil ruha bir kez daha şahit olduk. "Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar / Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. / Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? / Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar." Evet, teröre meydan okuyan TUSAŞ personelimizin şahsında bu millet yenilmeyeceğini, yıkılmayacağını, alçakları yurduna asla uğratmayacağını dost, düşman herkese bir kez daha ilan etmiştir.Biz bu alçaklıkların arkasındaki niyetin ne olduğunu çok net görebiliyoruz. Biz kiralık katillerin emellerinin ne olduğunun da gayet farkındayız. Aynı şekilde basiret ve feraset sahibi milletimiz de bölücü canilerin kanlı eylemlerinin hangi amaca hizmet ettiğinin bilincindedir. Dünkü güvenlik toplantımızda hain terör saldırısını ve atacağımız adımları detaylıca ele aldık. 85 milyonun kardeşçe, barış ve huzur içinde yaşadığı terörsüz Türkiye hedefimizle aramıza kimsenin girmesine müsaade etmeyeceğiz. Hiçbir hasmane terör saldırısı bu milletin ezeli ve ebedi kardeşliğini bozamaz, Türkiye Yüzyılı'nın inşasına engel olamaz, büyük ve güçlü Türkiye idealimizin önüne set çekemez. Tuzağa düşmeyeceğiz, kardeşliğimizden taviz vermeyeceğiz. İç karışıklık senaryoları yazanların oyunlarını bozacağız, heveslerini kursaklarında koyacağız. Türkiye düşmanlarının ülkemizi karanlığa sürüklemesine izin vermeyeceğiz. Çağrımıza uygun şekilde kardeşlikle kenetlenen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.Erdoğan'a program sonunda, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün tarafından Kızılelma'nın maketi hediye edildi.Bizi üzen böyle meselelerde çok daha sorumlu yayın yapmasını beklediğimiz kendi yazılı ve görsel medyamız, cinayet olsun, terör saldırısı olsun bu tür hadiselerde çok kötü sınav veriyor. Milletin, memleketin, devletin kurumlarının hak ve çıkarlarının reyting yarışlarına feda edilmemesi gerekiyor. Görüntüleri filtresiz boca edenler ne kadar yanlış içindeyse bu görüntüleri servis edenler de telafisi zor zararlar vermektedir. Bu tür sorumsuzlukların üzerine daha kararlı gideceğiz. Medyamızdan ve siyasetçilerimizden teröre karşı mücadelenin topyekûn mücadele olduğunu göz önünde bulundurarak hareket etmelerini bekliyoruz.Önümüze çıkarılan tüm engellere, maruz kaldığımız gizli açık ambargolara, içimizdeki ihanet şebekelerinin sabotajlarına rağmen 22 yılda savunma sanayii alanında destan yazdık. Bu gerçeği muhalif, dost düşman herkes görüyor. Çelik Kubbe ile uzun menzil hava savunmadaki gücümiz Siper ve diğer pek çok projemizle kendimizi sürekli geliştirmeye çalışıyoruz. Birilerinin 'Demir Kubbe'si olabilir, bizim de 'Çelik Kubbe'miz var. 2024 yılı içerisinde savunma sanayii şirketlerimiz 178 farklı ülkeye ürün ihraç ederek ciddi bir rekora imza attı. SAHA EXPO boyunca 4.6 milyar doları ihracat sözleşmesi olmak üzere 6.2 milyar dolarlık anlaşmaların imzalanacak olması dikkate değerdir. Caniler ve canileri üzerimize salanlar ülkemizin kutlu yürüyüşünü engelleyemeyecek.Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 79'uncu kuruluş yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda "Barışı koruma misyonlarına saldırıldığı, genel sekreterinin istenmeyen adam ilan edildiği bugünlerde teşkilat kuruluş yıldönümünü buruk bir şekilde idrak ediyor. 79 yıl önce gelecek kuşakları savaştan korumak üzere tesis edilen BM bugün gelişmeler karşısındaki acizi nedeniyle maalesef atalet içindedir. BM'nin tekrar insanlığın umudu olması için Türkiye her türlü desteğe hazırdır" ifadelerini kullandı.