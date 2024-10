Diyalog artınca terör devreye girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör baronlarının Türk siyasetini dizayn edemeyeceklerini vurgulayıp Türkiye olarak TUSAŞ'a yönelik alçak saldırıyla verilmek istenen mesajları buruşturup çöpe attıklarını söyledi. Erdoğan, "Bizim terörden, eli kanlı canilerden, mankurtlaşmış maşalardan ve onları kullanan patronlarından alacağımız bir mesaj olmaz" dedi.Başkan Erdoğan, kabine toplantısının ardından şunları söyledi:Kazan'a ayak bastıktan sonra TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine yapılan terör saldırısında 5 vatan evladımızın şehit edildikleri haberini aldık. Saldırı zamanlaması ve seçilen hedefin tesadüf olmadığı açıktır. Bu kanlı ve kalleş terör eyleminin ülkemiz iç siyasetinde farklı iklimin filizlenmesine tekabül etmesi ayrıca manidar. Bölücü örgütün kimlerin maşası, kuklası, taşeronu olduğu son saldırıyla bir kez daha kendini gösterdi. Kandan beslenen terör baronlarının bölgemizde kendine yeni efendiler, uşaklığını yapacakları yeni sahipler aradıkları anlaşılıyor. Milletimizin de bu saldırı ile neyin amaçlandığını, nerelere sinyal verilmek istendiğini net olarak gördüğüne inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti olarak bu alçak saldırıyla verilmek istenen mesajları buruşturup çöpe attık. Bizim terörden, eli kanlı canilerden, mankurtlaşmış maşalardan ve onları kullanan patronlarından alacağımız bir mesaj da zaten olmaz.Bu terör eylemi paniğin, telaşın, tükenmişliğin, çaresizliğin emaresidir. Hain saldırıya cevabımızı bölücü örgütün Suriye ve Irak'taki inlerini başlarına geçirerek kat kat misliyle verdik. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütüne ait 470'ın üzerinde nokta hedef alındı. Aralarında sorumlu düzeyde canilerin de bulunduğu toplam 213 terörist etkisiz hale getirildi. TSK'mız ve MİT'imiz şehitlerimizin kanını yerde bırakmadı. Emniyet ve adli birimlerimiz de teröristlerin tüm bağlantılarını ortaya çıkarmak için kapsamlı soruşturma yürütüyor.Terörü kaynağında kurutma stratejimizden geri adım atmayacağız. Teröristlere yönelik operasyonları titizlikle devam ettirirken "terörsüz Türkiye" hedefimizden de kesinlikle kopmayacağız. Türkiye 40 yıldır başına musallat edilen bu beladan kurtulacak. Terör yıllarca ülkemizde siyaseti yönlendirmek için bir aparat olarak kullanıldı. Ne zaman siyasette diyalog zemini güçlense, toplumda kutuplaşma azalsa, sıkılı yumruklar açılsa terör hemen devreye girdi. Aynı senaryonun tekrar sahnelenmesine müsaade etmeyeceğiz. Terör baronları, Türk siyasetini dizayn edemeyecekler. 85 milyonun arasına nifak duvarları öremeyecekler, ülkemizi istikametinden saptıramayacaklar. Terör örgütlerini kumanda ederek ülkemizin gündemini belirleme peşinde koşanları da aynı şekilde hüsrana uğratacağız. Yurtiçinde veya dışında Türkiye'ye hainlik edenlerin, ihanet edenlerin akıbetleri berbat olacak.: 15 Temmuz gecesi 252 kardeşimizi şehit eden FETÖ ihanet şebekesinin Pensilvanya'daki elebaşının, ağababalarının kucağında haysiyetsiz ölümü herkese ibret olmalıdır. Bu millete kurşun sıkanlar, hainlik edenler, sırtından hançerleyenler, milletin evlatlarının kanını dökenler, ne bu dünyada ne de ebedi âlemde iflah olmayacak, her zaman lanetle anılacak.BMGK'nın saldırıyı kınayan ülkemize taziye sunan açıklamasını da memnuniyetle not ettik. Ülkemizdeki siyasi partilerimizin teröre karşı tek ses olmasını da takdirle karşıladık. Faili açık ortada olan terör eylemini dahi kınamayanları ise milletimize havale ediyorum.360 derecelik perspektifle dış politikamızı icra ediyoruz. Çıkarlarımız doğrultusunda özgür irademizle adımlarımızı atıyoruz. Türkiye'nin çıkarı neredeyse oraya gidiyor, işbirliklerimizi geliştiriyoruz. Dış politikamızın ana omurgası Türkiye eksenidir. Türkiye'nin milli menfaatleri, güvenlik hassasiyetleri, ekonomik ve ticari çıkarları her şeyin üzerindedir. Makas değiştirmiyoruz, bilakis Türkiye merkezli anlayışla değişen küresel sistemde hak ettiğimiz yeri almaya çalışıyoruz. Dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasında yer alan ülkemiz için önemli fırsatlar sunan BRICS ile ilişkilerimizi ilerletmenin ülkemizin menfaatine olduğuna inanıyoruz. Ülkemizin BRICS ile gelişen münasebetleri, mevcut angajmanlarımızın alternatifi asla değildir ve olamaz. Türkiye, tüm bu platformlarda bir NATO müttefiki ve Avrupa Birliği'ne tam üyelik müzakereleri yürüten ülke olarak yer almaktadır.Küresel ekonomideki tüm belirsizliklere, bölgemizde artan çatışmalara ve gerilimlere, gelecekle ilgili çizilen kötümser senaryolara rağmen ekonomimizin temel göstergelerindeki iyileşme kesintisiz devam ediyor. Avrupa ve Amerika dahil tüm dünya ile birlikte ülkemizin de baş ağrısı olan enflasyonda düşüş başladı. Fahiş fiyat köpüğü belli başlı sektörlerde ortadan kalktı ve kalkıyor. Vatandaşımızın helal lokmasına göz dikenlere kesinlikle göz açtırmayacağız. Etiket oyunlarıyla, fısıltı gazetesiyle, piyasa manipülasyonlarıyla ceplerini doldurmaya çalışanların tepesine bindik, biniyoruz ve bineceğiz. Türkiye'de enflasyondan nemalanan bir kesim var. Merkez Bankamızın rezervi arttıkça, bunların eleştirilerinin dozu da arttı. Enflasyonun düşüş eğilimi hızlandıkça, bunların rahatsızlığı da ayyuka çıkmaya başladı. Türkiye kazandıkça, bunlar kaybettiği için, tetikçileri vasıtasıyla hemen taarruza geçtiler. Bunları da yavaş yavaş püskürtüyoruz.Deprem bölgemizin ayağa kaldırılması gündemimizin ilk sırasındaki yerini koruyor. 18 bin 404 Hatay'da olmak üzere 101 bin 254 tanesini teslim ettik. Kurası çekilen konut sayısı 130 bin 565'e ulaştı. Bu yılın sonuna kadar 201 bin 688 ev ve işyeri teslim edilecek. Deprem bölgesinde evine girmeyen hak sahibi kalmayacak. Hatay'da deprem konutlarının teslim töreninin yanı sıra İskenderun- Antakya otoyolunun temel atmasını gerçekleştirdik. Proje sayesinde zamandan 3 milyar lira, akaryakıttan 400 milyon lira olmak üzere yıllık 3.4 milyar liralık tasarruf sağlayacağız.