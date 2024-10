Cumhuriyet’e Gökbey gücü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda TUSAŞ Merkez Yerleşkesi'ndeki T625 Gökbey Helikopter Teslimat Töreni'nde konuştu:Terörün olmadığı bir ülke hedefimize ulaşana kadar bu mücadeleyi devam ettireceğiz. TUSAŞ saldırısı bölücü terör örgütünün son çırpınışı. Ülkemizin geleceğinde teröre asla yer yok. Bu saldırılar terörle mücadeledeki azmimizi kıramaz. Asla rehavet içinde değiliz. İster sınırlarımız dahilinde ister ötesinde olsun nerede ülkemize yönelik tehdit unsuru tespit edersek onu ortadan kaldırmaktan kimse bizi alıkoyamaz. Terörü sona erdirecek her türlü vasıtayı göreve almaktan geri çekinmeyiz. Terörü kaynağında bertaraf edeceğiz. TUSAŞ çalışanlarımızın dik duruşu her türlü takdirin üzerindedir.85 milyon birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde nice yüzyıllar boyunca bu topraklarda yan yana barış ve huzur içinde yaşayacağız. Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hayalimizi gerçeğe dönüştürünceye kadar bize durmak, dinlenmek, nefeslenmek yok. Hainlere ve emperyalistlere inat daha fazla çalışacağız, üreteceğiz. Uyguladığımız politikalarla savunma sanayii yerlilik oranı yüzde 20'lerden bugün yüzde 80'i geçti. Savunma sanayii Türkiye ekonomisine en çok katkı veren sektörler arasında yer alıyor. İHA pazarında dünyanın açık ara en büyük üreticisiyiz. Artık kimsenin icazetini aramıyoruz. İnsansız ve otonom deniz araçlarından uçak gemilerine kadar çeşitli muharip deniz platformlarının geliştirilmesine de ağırlık vereceğiz.Terörist sızmaların engellenmesi dahil birçok tehdidin bertaraf edilmesinde katmanlı hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesine ihtiyacımız var. Çelik Kubbe'yi yapacağız. Onlara bakarak bizde niye yok demeyeceğiz. Uzun menzilli füze kabiliyetlerimizi de artıracağız. Hiçbir alanı ihmal etmeden hep birlikte çalışacağız.TUSAŞ şehidi mühendisimiz Zahide Güçlü Ekici bu projede 2021'den itibaren lider mühendis olarak çalışmıştır. Jandarma'ya teslim edeceğimiz Gökbey helikopterimizle birlikte Zahide kardeşimiz ve diğer şehitlerimizin de ruhunu şad edeceğimize inanıyoruz. 20 adet Gökbey helikopterinin teslimatı 2026'da yapılacak.Erdoğan, Gökbey'in gövdesine imza atarken Zahide mühendisin ismini de not düştü.TUSAŞ tesislerinde üretilen T-625 Gökbey genel amaçlı helikopterin motoru yerli üretim TS1400. İlk tam donanımlı uçuşunu Haziran 2019'da gerçekleştiren T-625 en zorlu iklim ve coğrafyalarda gece ve gündüz uçuş yapabiliyor. T-625'ler envanterdeki ABD yapımı UH-1'lerin yerini alacak.12 kişi15,87 metre (52,1 ft)13,20 metre (43,3 ft)6.050 kilogram (13.340 lb)2 X TEI TS1400 Turboşaft, 1.400 mil beygir gücü (1.044 kW) (her biri)1.020 kilogram (2.250 lb)280 kilogram (620 lb)1,1 metreküp (39 cu ft)165 knot (305 km/sa)150 knot (280 km/sa)403 deniz mili (740 km)- Yedek yakıt tankı ile 512 deniz mili (948 km)3.6 saat- Yedek yakıt tankı ile 5+ saat20.000 fit (6.100 m)