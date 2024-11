Koltuk sevdası hizmeti unutturdu

Partinin 'topal ördeği' meydanlarda erken seçim çağrıları yaparak İBB başkanının gölgesinden kurtulma ve başkanlıktaki yerini koruma derdine düştüEsenyurt'taki terör soruşturması üzerinden kendine siyasi rant devşirme peşinde. CHP'li ilçe belediyelerinde grev yapan işçiler, çöp dağları arasında kalan halk, İBB araçlarının karıştığı kazalar umurunda değilCHP kurultayında İmamoğlu'nun uzun konuşmasına sitem ettiği günden bu yana aklı başka yerlerde. Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine ödediği milyonlarca lirayla Ankara'daki çözüm bekleyen sorunları unutturmaya çalışıyorCumhuriyet Halk Partisi'nin halktan uzak siyasetine karşı 'değişim' diyerek umut olmak için hareket başlatanlar bir önceki başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla aynı çukura düştü. Millet İttifakı'na adaylık dayatması yaptığı için rafa kaldırılan Kılıçdaroğlu gibi koltuk sevdasına düşen yeni CHP aktörlerinin koltuk kavgası kızıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun etrafında dönen para sayma skandalının gölgesinde delege satın alma iddialarıyla yapılan seçimle CHP'nin başına geçen Özgür Özel, partinin üzerindeki ağırlığını giderek artıran Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinden çıkmak için meydanlarda 'erken seçim' naraları atmaya başladı. Özer 'Ben CHP'ye hakimim' imajı vermeye çalışırken söz geçiremediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Esenyurt Belediyesi'ne terör soruşturması üzerinden siyasi rant peşine düştü. İmamoğlu'nun Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde yaptığı konuşma, kendisine siyasi alan açmanın ötesinde partisinin genel başkanına da 'Sen çekil, ben başa geçeceğim' mesajıydı. İmamoğlu'nun siyasi rant için boş naralar attığı saatlerde CHP'li Kartal Belediyesi işçilerinin ücret anlaşmazlığı yüzünden greve başlaması manidardı.Kartal'da hizmetsizlik yüzünden biriken çöp dağları vatandaşı bezdirdi. Kadıköy, Maltepe ve Ataşehir belediyelerinde de önümüzdeki günlerde işçiler greve gidecek. İBB araçlarında ihmal ve bakımsızlıktan meydana gelen kazalara önceki gün yokuştan aşağı kayarak 10 araca çarpan ve 5 kişinin de yaralanmasına neden olan İSTAÇ aracının da eklenmesi cabası. İmamoğlu bir yandan da sessiz sedasız İstanbullara sattığı Hamidiye damacana suyuna bir kez daha zam yaptı. 85 liralık su 100 lira oldu. Öte yandan CHP'nin tüzük kurultayında İmamoğlu'nun uzunca bir süre konuşturulmasına sitem eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aklı da o günden bu yana koltukta. Ankara'nın her ilçesinden her gün yağan yüzlerce şikâyete gözlerini kapayan Yavaş, CHP'nin başkan adayı olmak için lobi yürütüyor. Yavaş'ın Ankara'nın hizmet eksikliğini örtbas etmek için Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde sahne alması için Ebru Gündeş'e 69 milyon lira ödediğinin ortaya çıkması da vatandaşı isyan ettirdi.Kartal Belediyesi ile belediyede işçilerinin örgütlü bulunduğu Genel İş Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma çıkmaması üzerine işçiler greve gitti. Kartal Atalar Mahallesi'nde çarşamba günleri kurulan semt pazarı yerinin çöpleri toplanmayınca caddede çöp yığınları oluştu. Ayrıca Kartal'ın kalbi konumundaki Hamam Sokak'ta da çöplerin biriktiği görüldü. Grevdeki işçiler ise isyan etti: "Konserler ve sanat etkinlikleri için büyük bütçeler ayıran belediyemiz, sıra bizim maaş ve mesailerimize gelince bütçe yok diyor. Belediyeler bizim emeğimizi görmezden geliyor. Kartal Belediyesi'nde CHP İlçe Kongresi'nde delegelerin Ekrem İmamoğlu'na yakın ilçe başkanı adayına oy vermeleri karşılığında her delegenin 2 yakınını belediyede işe alma vaadi verildiği, bu şekilde 250'ye yakın işçinin işe alındığı ifade edildi. Seçim döneminde işe alınanlarla Kartal Belediyesi'nin işçilere hak ettikleri ücreti veremez hale getirildiği kaydedildi. Çöp dağlarının yükseldiği bir diğer ilçe olan Maltepe Belediyesi'ndeki işçilerin grevleri çöplerin birikmesine neden oldu. İlçenin birçok noktasında toplanmayan çöpler dağ gibi yükseldi. CHP'nin yönettiği Bayrampaşa Belediyesi'nde de dün grev başlatılrken Maltepe, Kadıköy, Ataşehir'de de önümüzdeki günlerde belediye çalışanları iş bırakacak.29 Ağustos'ta, çalışma yapılan yola uyarı levhasının konulmaması ve personelin bilgilendirilmemesi nedeniyle meydana gelen metrobüs kazasında 1 kişi ölmüş, 32 kişi yaralanmıştı. İBB daha o kazayla ilgili büyük ihmalinin hesabını vermeden dün akıl almaz bir olay yaşandı. Bayrampaşa'da Şehir Parkı Caddesi üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSTAÇ aracı yokuş aşağı kayarak 10 araca çarpıp devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı. İBB'den kazayla ilgili tatmin edici tek bir açıklama gelmedi.İstanbullulara, büyükşehir belediyesinin sunduğu hizmetler üzerinden fahiş fiyat uygulamasıyla 'yeter artık' dedirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İETT, İSKİ, Halk Ekmek, Spor İstanbul, İSPARK zamlarının ardından bu kez de Hamidiye Su ürün fiyatlarına zam yaptı. Yüzde 17.85'e varan zam sonrasında 19 litrelik su fiyatı 85 liradan 100 liraya yükseldi.İzmir'de de CHP'li ilçe belediyelerin uzlaşmaz tavrı, kenti grev tehlikesi ile karşı karşıya bıraktı. İşveren adına toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürüten SODEM-SEN ile ilçe belediyelerde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası arasındaki görüşmeler anlaşmazlıkla sonuçlanınca sendika Bornova, Buca, Karşıyaka ve Bayraklı belediyelerinde grev ilanını asarak 60 günlük yasal süreci başlattı. Eğer taraflar arasında anlaşma sağlanamazsa, belediye işçileri Bornova'da 11 Kasım, Buca'da 12 Kasım, Bayraklı'da 26 Kasım, Karşıyaka'da 19 Kasım, Çeşme'de ise 15 Kasım'da greve çıkacak. Kent nüfusunun önemli bir bölümünü barındıran ilçelerde yaşanacak grevler günlük hayatı olumsuz yönde etkileyecek. Çöpler toplanmayacak, yeşil alanların temizlik bakım ve sulaması yapılmayacak, belediye hizmetleri verilemeyeceği için birçok vatandaş mağdur olacak.SABAH