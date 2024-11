‘Her şey çok güzel olacak’ diyorlardı, her yer çöp oldu

İstanbul'da CHP yönetimindeki Kartal Belediyesi'nde çalışanlar haklarını alamadıkları gerekçesiyle 5 gündür grev yaparken, çöplerin toplanmaması nedeniyle sokaklar çöp yığınlarıyla doldu. Vatandaşlar yaşadıkları duruma tepki gösterdi.Çöpler 3-4 gündür toplanmıyor. İşçilerin grevi varmış. İşçiler kendilerine göre haklılar. Buradaki sorumluluk Kartal Belediyesi'nde... Sağlığımız olumsuz etkileniyor. Yıl olmuş 2024. Ancak bizim bu zamanda konuştuğumuz konu toplanmayan çöpler ve temizlik işleri. Böyle bir rezilliğin olmaması lazım.Bulunduğumuz yerde park var. Buraya her yaştan insan geliyor. Bebeği, çocuğu, genci yaşlısı... İnsanlar buraya nefes almaya geliyor ama soluduğumuz hava pis. Bu pis kokuya dayanılır mı? Buradaki mikroplar insanı hasta eder. Kartallı vatandaşlar olarak bir an önce bu pisliğin kaldırılmasını talep ediyoruz.Kartal'ı baştan sona kadar gezip dolaşın her taraf pislik içinde. Yolda, sokakta artık insanlar yürüyemez hale geldi. Ben çevre vergisi, çöp vergisi, her türlü vergimi ödeyen bir insanım. Belediye bizden aldığı vergileri doğru yerlere aktarsın, işçilerin haklarını versin.Görüntüyü gören, bu pisliği soluyan bir kişinin konuşmasına, bir şey anlatmasına gerek yoktur. Yapılması gereken belediyenin işçilerle bir an önce anlaşma sağlayıp bu pisliği, çöpü kaldırması.Çöp yığınlarının birikmesi, toplanmaması özellikle bugünlere özgü değil. Zaman zaman olurdu ancak ilk kez bu kadarı oldu. Belediyenin biz Kartallıları ve işçilerini mağdur etmemesi gerekiyor. Sonuçta büyük bir belediye, parkların etrafı çöp dolu.Pisliğin içinde yaşıyoruz. Bunu kaldırsınlar. Yani son 5 yıldır biz bu durumu yaşıyoruz. Son 5 yıldır çöplerin içinde yaşatıyorlar bizi.Nereye gitseniz çöp... Her şey çok güzel olacak. Gelip görsünler işte her şey çok güzel mi oluyor. Çöp bu, pislik. Açıklaması yok bu işin. 'Her şey çok güzel olacak' diyenler gelsin temizlesinler bu pisliği.BU arada, Kartal Belediyesi'nde grev sürerken, toplu iş sözleşmesi DİSK/ Genel-İş Genel Merkezi tarafından işçinin iradesi yok sayılarak imzalandı. Taslakta brüt yevmiyelerin bin 900 lira olması istenirken, genel merkez brüt bin 430 liraya imza attı. Ancak 4 Genelİş şubesi Genel Merkez tarafında imzalanan sözleşmeyi kabul etmediklerini belirterek, pazartesi sabahından itibaren süresiz iş bırakacağını açıkladı. Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1, 2, 3 ve 4 No'lu Şube yöneticileri adına açıklama yapan 3 No'lu Şube Başkanı Özer Ersan Değirmenci, "İrademizin gasp edilmesine karşı dört şube olarak örgütlü gücümüzle masa tekrar kurulana kadar bu meydanda olacak, 4 Kasım Pazartesi sabahından itibaren süresiz iş bırakacağız" dedi.