Van’dan İzmir’e kadınlar üretiyor birlikte satıyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Tarım ve Orman ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıkları işbirliğinde, Avrupa Birliği finansmanıyla 2018'den beri yürütülen Güçlü Geçim Dayanıklı Toplum Projesi kapsamında 3 bin 500 kadına verilen hibe desteğiyle kadınlar üretime katılarak kendi kooperatiflerini kurma fırsatı buldu.Ahtamara Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatifi de bu imkândan yararlanarak Van'ın yöresel ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanında satarak tanıtıyor. Van'ın Gevaş ilçesinde 18 kadın girişimcinin bir araya gelerek kurduğu "Ahtamara" markası, hem Van'ın yöresel ürünlerini tüm Türkiye'ye tanıtıyor hem de el ele üretim yaparak ekonomik özgürlüklerini kazanıyor. 2021 yılında kurulan kooperatif yöreye ait 20 çeşit ürünü yurdun dört bir yanına gönderiyor. Bal, ceviz, salça, sirke, tarhana, erişte, fasulye, kuru kayısı, kavut, otlu peynir, çökelek gibi 20 çeşit üretim yaptıklarını anlatan kurucu üyelerden Aycan Bayazit, ürünlerin satışında ilk zamanlarda zorlandıklarını ama Güçlü Geçim Dayanıklı Toplum Projesi kapsamında hizmete açılan "Hepyerinden.com" adresi üzerinden diğer 13 kadın kooperatifiyle beraber satış yapabildiklerini belirtti.Proje kapsamında destekten yararlanan Türkiye'nin 10 ilinden 13 kadın kooperatifinin ürünlerini güvenli bir şekilde satabilmesi için kurulan "Hepyerinden.com" adresinde her yöreye özgü kadın emeğiyle üretilen ürünler olduğunu anlatan Bayazit, "Aslında baktığınızda hepimiz ticari anlamda birbirimizin rakibiyiz. Ama biz kadınlar birbirinden güç alarak daha da gelişebileceğimize inandığımız için omuz omuza üretiyor ve satıyoruz. Kadınların bir araya gelerek yaptığı her iş başarıyla sonlanıyor. Birbirimizden güç alarak, açıklarımızı kapatarak daha büyük başarılara ulaşacağımıza inanıyoruz. Bu yüzden bizler rakip değil, kız kardeşiz" dedi.İzmir'de 2019'da kurulan Turuncu Eller Tarımsal Kalkınma Kooperatifinde mandalina reçelinden mandalinalı tahin helvasına, sirkeden, mandalina tatlısına ve mandalina kolonyasına kadar birçok ürün el emeğiyle üretiliyor. Çoğu ev hanımından oluşan 10 kadının bir araya gelerek kurduğu kooperatif, üreticilerin elinde kalan mandalinaları "Sıfır Atık" ilkesine sadık kalarak yeni ürünlere dönüştürüyor. Kooperatifin kurucu ortaklarından Tijen Saygın, "Kooperatifimizin 5'inci yılındayız ve her geçen gün sıfır atık ilkesiyle daha da güzel şeyler ortaya çıkarıyoruz. "Hepyerinden.com" ile kadının kadına güç vererek daha da güçlendiğine şahit oluyoruz" diye konuştu.