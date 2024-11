Yalan haberi yayanlar hakkında adli kontrol kararı

Bazı haber siteleri ve sosyal medyada "Yenidoğan çetesini çökerten kahraman savcıya dosyadan el çektirildi" şeklinde gerçeği yansıtmayan paylaşımların ardından başlatılan soruşturmada dün 3 adli kontrol kararı verildi.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen başlatılan soruşturmada, 23 haber sitesi ile 13 sosyal medya hesabı incelendi. Bu kapsamda savcılık, söz konusu paylaşımların toplumda adalet duygusunu zedelemeyi amaçladığını, yargı ve devletin diğer kurumlarının basın yayın yoluyla aşağılandığını, haber ve paylaşımların 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'yargı organlarında görev yapan kamu görevlilerine karşı hakaret' ve 'iftira' suçlarını oluşturduğunu belirtti.Savcılığın talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü, avukat İrem Çiçek ile haberi ilk yayınlayan halktv.com.tr Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Dinçer Gökçe ve gazetepencere. com Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Nilay Can'ı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Çiçek, Gökçe ve Can, Bakırköy Adliyesi'ne götürüldü. Soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan 3 şüpheli, ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğine gönderildi. Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli avukat Çiçek'e "konutu terk etmemek" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. Hakimlik, diğer şüpheliler Dinçer Gökçe ve Nilay Can hakkında da adli kontrol kararı verdi.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yalan haberlere ilişkin sosyal medyadan paylaştığı açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Kamuoyunda "Yenidoğan Çetesi" olarak bilinen soruşturma dosyasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in görevden alındığına yönelik yapılan haberler gerçek dışıdır. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada hazırlanan fezleke, suçun Ağır Ceza Mahkemesi'nin görev alanına girmesi nedeniyle bağlı olduğu Ağır Ceza Mahkemesinin bulunduğu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiştir. Şüpheliler hakkında da Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açılmıştır. Cumhuriyet Savcımızın görevden alınması söz konusu olmayıp Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki görevine devam etmektedir. Ayrıca Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı'nın tehdit edilmesi ile ilgili olarak ve yine aynı konuda diğer şüpheliler bakımından soruşturma Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nda titizlikle yürütülmektedir. Doğruluğunu teyit etmeden, sosyal medyada yargıyı yıpratmaya yönelik dezenformasyon içeren bir yalan haberi ana muhalefet partisinin sözcüsünün paylaşıyor olması da büyük sorumsuzluktur."