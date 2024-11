Ölüm makinesinin arkasında Batı var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin 40'ıncı toplantısında konuştu:İslam dünyasının en önemli ekonomik ve ticari işbirliği platformu olan İSEDAK'ın 40. oturumu münasebetiyle bir araya geldik. Burada alınacak kararların, çıkacak sonuçların, bütün İSEDAK üyesi ülkeler için hayırlara vesile olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum. Ev sahipliğimizde üye ülkelerimizin de desteğiyle İslam dünyasının kalkınma meselelerine yönelik program ve projeleri hayata geçiren bu kıymetli komitenin inşasında çok emeği olan Türkiye Cumhuriyeti 8. Başkanı merhum Turgut Özal'ı ve dönemin diğer devlet büyüklerini rahmetle yâd ediyorum. Hayal denilen, olmaz denilen, hatta birçok alanda imkânsız görülen nice başarıya beraberce imza attık. Bu platform zemininde ticari ve ekonomik münasebetlerimizi ileriye taşıdık. Şunu büyük bir kıvançla ifade etmek isterim ki bugün 40 yıl öncesine kıyasla her alanda çok iyi bir seviyedeyiz. İnşallah gelecek yıllarda çok daha iyi yerlerde olacağız. Niyetimiz hayırdır, Allah'ın izniyle akıbetimiz de hayır olacaktır. 'Rabb'im yolumuzu, bahtımızı açık etsin' diyor, gayretlerimizi hayra tebdil etmesini Rabb'imden niyaz ediyor, bunun için tüm kalbimle dua ediyorum.İslam coğrafyası, tarihinde hiç olmadığı kadar kanla, acıyla, gözyaşı ve zulümle anılır hale geldi. Son asrın en vahşi soykırımlarından biri hemen yanı başımızda Gazze'de yaşandı ve yaşanıyor. İsrail'in 13 ay önce Gazze'ye yönelik saldırısıyla başlayan katliamlarda 50 bin Filistinli kardeşimiz şehit düştü. Yine aynı saldırılarda 100 binden fazla Filistinli kardeşimiz yaralandı. Şehit ve yaralılarımızın 3'te 2'sini kadın, çocuk ve bebekler oluşturuyor. 360 kilometrekarelik daracık bir alana hapsettikleri 2 milyon insanı susuz, gıdasız, ilaçsız bırakıp sonra da ölümlerini sadece seyrettiler. Biz bu toplantıları yaparken dahi şu an Gazze'de ve Lübnan'da ümmetin çocukları ölmeye, yetim ve öksüz kalmaya devam ediyor.İkinci Dünya Savaşı sırasında Avrupa'nın ortasında kurulan imha kamplarını gölgede bırakacak bir vicdansızlığa önce Gazze'de, son 6 haftadır da Lübnan'da hepimiz şahitlik ediyoruz. Geçen 13 ay boyunca Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında çokça acı, hüzün, katliam ve cinayet gördük. Bu süreçte, "Bir insan bunu nasıl yapabilir, bir insan nasıl bu kadar alçalabilir ve alçaklaşabilir" diye sorguladığımız sayısız haberlere rastladık. Gazze'de kahramanlık, yiğitlik gördük. Batılı güçlerin sınırsız askeri, diplomatik desteğini arkasına alan gözü dönmüş ölüm makinesi karşısında Gazze'nin aslanlarının nasıl kahramanca direndiklerini gördük. Siyonist rejim ve destekçileri 13 aydır her türlü zulmü, her türlü soykırımı yaptılar. Fakat Filistinli kardeşlerimize diz çöktüremediler.Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde gençlerimizin dijital ortamlardan istifade ederken tehditlerden korunması fevkalade önemlidir. Siber saldırılar ve veri ihlalleri konusunda bilgi ve becerilerinin artırılması noktasında her zamankinden daha uyanık olmalıyız. Siber saldırılara karşı koyma kapasitesinin ehemmiyeti, geçtiğimiz günlerde Lübnan'a gerçekleştirilen terör eylemlerinde açıkça görüldü. Üye ülkelerimizi siber güvenlik konusunda daha fazla ortak projeler geliştirmeye davet ediyorum.Eşim Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin girişimleriyle başlatılan ve küresel bir nitelik kazanan Sıfır Atık Projesi'ne büyük önem veriyoruz. Yarın yapılacak olan 'Kadınların Yeşil Ekonomideki Öncü Rolü Sıfır Atık Girişimi' konulu panelde bu alanda çabalarımızın ve projelerimizin ele alınmasından memnuniyet duyuyorum.Türkiye olarak ilk günden beri İsrail'in uyguladığı soykırım karşısında en kararlı duruşu sergileyen ülkelerden biri olduk. Küresel güçleri esir alan siyonist lobinin şahsımı ve ülkemizi hedef alan tehditlerine boyun eğmedik. Şimdiye kadar 85 bin tonun üzerinde insani yardım malzemesini Mısır makamlarının da desteğiyle Gazze'ye ulaştırdık. Önce 54 kalemde, ardından da bütün kalemlerde İsrail'le ticari işlemleri tamamen durdurduk. Yaklaşık 9.5 milyar dolarlık ticaret hacminden fedakârlıkta bulunduk.Erdoğan, Filistinli bir şairin, "Biz burada kalacağız. Elinden geleni ardına koyma. Biz koruyoruz zeytinin ve incirin gölgesini. Yoğuruyoruz fikirleri. Hamurun mayası gibi. Çelik gibi sinirlerimiz. Ama cehennem ısıtıyor yüreklerimizi. Susarsak eğer taşları sıkacağız. Acıkırsak eğer toprakla doyacağız ama asla terk etmeyeceğiz" mısralarını okudu.Kalıcıçözümler üretebilmemiz için dayanışma ve birlikteliğimizi daha güçlü bir şekilde göstermeliyiz. İslam dünyasının görüş ayrılıklarını bir tarafa bırakıp Filistin ve Lübnan halkına haklı mücadelelerinde destek olması, büyük önem arz ediyor. Diğer türlü İsrail'in Gazze'de yaptığı, Lübnan'a taşıdığı ateşin bölgemizi sarmasına engel olamayız.