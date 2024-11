FETÖ artık ABD ordusu içinde: Torunlardan Hayreddin Kalaç, ABD Subayı oldu

FETÖ'NÜN ABD ASKERİ

Hayreddin Kalaç, New Jersey'de bulunan ve ABD ordusuna subay yetiştiren The Scarlet Knight Battalion-Army ROTC at Rutgers University'de okudu. 23 Mayıs 2023'de okuldan Teğmen rütbesiyle mezun olan Kalaç'ın mezuniyetine örgütün yönetim kadrosunda yer alan babası Adem Kalaç ile Fetullah Gülen'in öz yeğeni olan annesi Hansa Zeynep Kalaç da katıldı. Tam bir ABD vatandaşı gibi hayatını sürdüren Hayreddin Kalaç, FETÖ bağlantısının apaçık ortada olmasına rağmen ABD ordusunda subay olarak görevine devam ediyor.