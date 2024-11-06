FETÖ artık ABD ordusu içinde: Torunlardan Hayreddin Kalaç, ABD Subayı oldu

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölmeden önceki ve yakın çevresinin ABD'deki rahat hayatı bir bir ortaya çıkmaya başladı. Yaşam koşulları, lüks gayrimenkulleri, örgütün var oluşunu sağlayan dini değerlerden uzak hayat tarzları gözler önüne serilirken örgütün ABD ordusuna kadar girdiği ortaya çıktı. Elebaşı Gülen'in kardeşi Seyfullah Gülen'in kızı Hansa Zeynep ile evli olan ve icra heyetinde yer alan Gülen'in bizzat yetiştirdiği mollalardan olan damat Adem Kalaç'ın dört çocuğundan Hayreddin Kalaç'ın ABD ordusunda subay olduğu öğrenildi.