Türkiye’siz Avrupa güvende olmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Macaristan'ın başkenti Budapeşte düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katıldı. Konuşmasında Türkiye'nin AB üyelik süreci, terörle mücadele, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımı ve Filistin devletinin tanınması konusunda önemli mesajlar veren Erdoğan, şunları kaydetti:Gazze'de bir yıldır süren soykırım tüm insanlığın ortak utancıdır. Buna son dönemde Batı Şeria ve Lübnan'a gerçekleştirilen gayriahlaki ve gayrihukuki saldırılar da eklenmiştir. Şunu vicdan sahibi herkes görüyor, kabul ve ikrar ediyor: 50 bine yaklaşan can kaybı dikkate alındığında ateşkesin ivedilikle sağlanması, kesintisiz ve yeterli miktarda insani yardımın bölgeye ulaşması için İsrail'e her boyutta baskı yapılması elzemdir.İsrail'in saldırganlığına kayıtsız şartsız destek verenler, işlenen suçların da ortağı haline geldiklerini bilmelidirler.İsrail'e silah ve mühimmat transferinin durdurulmasını sağlamaya yönelik Birleşmiş Milletler'de bir girişim başlattık. 50'yi aşkın ülke ve uluslararası kuruluşun imzasını taşıyan mektubu BM Genel Sekreteri'ne, BM Güvenlik Konseyi Kasım Ayı Dönem Başkanı Birleşik Krallık'a ve BM Genel Kurul Başkanı'na ilettik.İrlanda, Norveç, İspanya ve Slovenya'nın bu yönde attıkları adımları takdirle karşılıyorum. Filistin'i henüz tanımayan tüm ülkelere bunu yapmaları çağrısında bulunuyorum.FETÖ'nün etkin varlık gösterdiği Avrupa ülkelerinden adli ve idari işbirliği taleplerimizin karşılanmasını bekliyoruz.AB'nin savunma alanındaki gayretlerine Türkiye'nin tam olarak dahil edilmesi, Avrupa'nın barış ve güvenliği için olmazsa olmazdır. Avrupa Savunma Ajansı'na ve Avrupa Daimi Yapılandırılmış İşbirliği kapsamındaki projelere katılımımızın gecikmeksizin önünün açılmasını bekliyoruz. Avrupa'yı ve ötesini etkileyen geniş çaplı sorunlara çözüm bulunabilmesi için Türkiye'nin desteği şarttır.Avrupa'da nefret, İslam karşıtlığı ve ırkçılık, sosyal uyumu ve istikrarı zedeliyor. Müslümanlar başta olmak üzere göçmenlere karşı artan ötekileştirme, ırkçılığın yeni bir yüzü olarak karşımıza çıkıyor. Yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığının yalnızca Müslümanları ve göçmenleri değil, toplumun tamamının huzur ve güvenliğini tehdit eden bir temel insan hakları sorunu olduğu artık kabullenilmelidir.Hakkaniyetli bir genişleme politikasının AB'nin en önemli jeopolitik aracı olduğu açıktır. Türkiye gibi kıtanın refahı ve güvenliğine önemli katkılar sunan bir aday ülkenin katılım sürecinin yıllardır engellenmesinin makul bir izahı yoktur.Mevcut jeopolitik konjonktürde üyelik perspektifimizin güçlendirilmesinin, hem Avrupa'nın hem yakın coğrafyamızın yararına olacağı açıktır. Türkiye olarak, AB ile ilişkilerimizin sağlıklı bir zeminde ilerletilmesi için diyalog ve işbirliğine hazırız.Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la ikili bir görüşme gerçekleştirdi.AvrupaSiyasi Topluluğu'nun (AST) 5'inci zirvesi dün Budapeşte Puskas Arena Stadyumu'nda yapıldı. Daha önce birçok spor müsabakasının gerçekleştirildiği Puskas Arena bu kez 40 civarında devlet ve hükümet başkanına ev sahipliği yaptı. Zirve sonrasında liderlerin katılımı ile aile fotoğrafı çektirildi. Erdoğan, fotoğrafın çekildiği salona gelen bazı liderler ile selamlayıp kısa sohbet etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvede yoğun bir temas trafiği de oldu. Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti. Görüşmede NATO gündemindeki konular ele alındı. Erdoğan, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Van Der Leyen ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin önemli gündem başlığı soykırımcı İsrail'in saldırılarıydı. Türkiye-Arupa Birliği ilişkileri de görüşmede masaya yatırıldı. Erdoğan, Hollanda Başbakanı Dick Schoof'u da kabul etti. Görüşmede ikili ekonomik ilişkilerin yanı sıra Ukrayna, Filistin ve Lübnan'daki son durum da ele alındı.Geçen hafta Kazan'da Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüm. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha'yı Ankara'da kabul ettim. Her iki görüşmede de diplomasiye alan açılması yönündeki mesajları bir kez daha taraflara ilettim. Barışın tesisi için üzerlerimize düşen ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu ifade ettik.