Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Suriye'nin kuzeyine yönelik olası harekât ve "Eurofighter tedarikine" yönelik değerlendirmelerin yanı sıra son bir haftalık terör bilançosu da paylaşıldı.Bakanlık kaynakları, Suriye'nin kuzeyine yeni bir kara harekâtı yapılıp yapılmayacağına dair "Bu konuda ne lazımsa bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yaparız. Ülkemizi ve milletimizi tehdit eden terörün kaynağı nerede olursa olsun daha önce yaptığımız gibi yine yeri ve zamanı gelince gereken yapılır" diye konuştu.Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Bakan Yaşar Güler'in son açıklamaları kapsamında Eurofighter tedarikine yönelik son duruma ilişkin "Uçağın ülkemize satışına yönelik olarak konsorsiyum üyesi ülkelerden Birleşik Krallık, İspanya ve İtalya tarafından daha önce onay verilmiş, Almanya tarafından uçağın satışına yönelik Geçici Satış Otoritesi'nin görevlendirilmesine onay verilmiştir. Bu hususun tedarik sürecini hızlandıracağı değerlendirilmektedir" dedi. Birleşik Krallık Savunma Bakanı'nın, Bakan Güler'i ziyaretinde Eurofighter konusu gündeme geldi.Kaynaklar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) üslerin ABD tarafından kiralanacağı konusunda şunları söyledi: Kıbrıs Adası'nda dengeleri bozabilecek ve KKTC'nin güvenliğine tehdit oluşturabilecek her türlü gelişmeyi yakından takip ediyoruz. Yabancı devletlerin Ada'da üsse sahip olması gibi uluslararası hukuka aykırı şekilde hayata geçirilmek istenebilecek türlü girişime karşı, KKTC'nin güvenliğinin sağlanması ve hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli askeri ve siyasi tedbirleri almayı sürdürüyoruz. Türkiye, geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da Garanti ve İttifak Antlaşmaları çerçevesinde Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı için her ne pahasına olursa olsun gerekli tedbirleri almaya devam edecek.Bakanlık kaynakları, Bosna Hersek'te görev yapan bir Türk askerinin pedofili suçuna karıştığı yönündeki iddialar üzerine de söz konusu personelin TSK ile ilişiğinin kesildiğini, savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu bilgisini verdi. Diğer taraftan "TSK'da Afgan kökenli bir doktorun görev yaptığına ilişkin" iddiaların ise tamamen gerçek dışı olduğuna yer verildi.MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğgeneral Zeki Aktürk, PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurtiçinde ve sınır ötesinde kesintisiz bir şekilde operasyonların sürdüğünü söyledi. Aktürk, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde son bir haftada 48, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 1299'u Irak'ın, 1206'sı Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 2505 teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.