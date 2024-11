Evden çalışmak hayattan bir saat kazandırıyor

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi tarafından yapılan araştırmaya göre, evden çalışan kişiler işyerine gitmek için harcayacakları süreyi her gün 24 dakika daha fazla "uyku ve dinlenme" ile değerlendirebiliyor. Bu kişiler aynı zamanda, egzersiz gibi başka aktivitelere de 15 dakika daha fazla zaman ayırabiliyor. Araştırma, evden çalışan kişilerin, işe gidiş süresinden tasarruf ederek her gün ortalama bir saat kazandıklarını gösteriyor. Ofisten çalışan kişiler, evden çalışanlara göre, her gün yolda 56 dakika daha fazla zaman geçiriyor.