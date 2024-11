Gençlik kamplarında hedef 1 milyon misafir

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her sene ücretsiz olarak gerçekleştirilen gençlik kamplarına bu yıl da yüz binler akın etti. 2024 yılının, yaklaşık 220 bin genç kampçının ağırlanmış olarak tamamlanması öngörülüyor. Bakanlık, 2024- 2028 yılları arasını kapsayan 5 yıllık dönemde ise toplam 1 milyon genci kamplarda misafir etmeyi hedefliyor. Bakanlık, tarih ve kültür kamplarından kariyer ve motivasyon kamplarına kadar geniş bir yelpazede gençleri her yıl misafir ediyor. En yoğun ilgiyi gören ücretsiz yaz kampları ise 'deniz' ve 'doğa' olarak ikiye ayrılıyor. Deniz kamplarından 12-15 yaş grubu, doğa kamplarından ise 16-25 yaş aralığındaki gençler faydalanabiliyor. Kampların koşullarına göre çeşitlilik gösteren etkinlikler arasında at biniciliği, paintball, dağ bisikleti, kano, mini golf ve trekking oldukça ilgi görüyor. Ülkenin dört bir yanında bulunan kamp merkezlerinde, kültürel etkinlikler de gençlerle buluşuyor.