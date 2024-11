Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Osmaniye'nin yeniden inşası için çalışmalarını sürdürüyor. Depremde ağır yıkımların yaşandığı kentte, bugüne kadar 5 bin 410 konut ve işyeri tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Bu sayının yıl sonunda 5 bin 632'ye ulaşması öngörülüyor. 2025 sonunda ise toplamda 11 bin 850 konut ve işyeri teslim edilmiş olacak. Kalıcı konutlarına yerleşen depremzede aileler, yeni evlerine kavuşmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Hak sahibi Mevlüt Özer, "Devletimizin yaptığı her şeye güveniyoruz. Ona inanara, başımızı buraya soktuk.Çocuklarımızın, torunlarımızın oynayabileceği parkımız, basketbol sahalarımız da var. Devletimiz her tarafa yetişti. Dışarıdan 'Devlet ne yapıyor ki?' diyenler gelip buraları görsünler. Her tarafta binalar yükseldi, herkes evlerinde oturuyor. Devlet daha ne yapsın? Siyaset yapıyorlar. Siyaset yapmayacaksın, vatandaşın yarasına merhem olacaksın" diye konuştu. Gönül Görgel ise "Sonunda güvenilir bir evimiz oldu. Son olarak Malatya'da yaşanan 5.9'luk depremi hiç hissetmedik. Devlet her zaman yanımızda. Bunu hissettik, gördük ve yaşadık. En ufak eksikte hemen gelip tamamlıyorlar" derken, Melek Birol da "Bana ev çıkacağını tahmin bile etmemiştim, hiç ümidim yoktu. Bu kadar güzel olacağını hayal bile edemezdim" dedi.